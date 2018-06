Vechta Mit dem Lied „Irish heart“ läutete Angelo Kelly zusammen mit seiner Familie einen mitreißenden und fröhlichen irischen Sommerabend in der ausverkauften Justizvollzugsanstalt (JVA) Vechta ein. Die Stadt hatte das Konzert gemeinsam mit plus2event organisiert. Das Publikum hielt es während des zweistündigen Konzertes kaum auf seinen Plätzen, da es von der Musik und den Künstlern so begeistert war. Gleich beim ersten Lied sangen sie mit, und es schien so, als würde das Publikum die Frage des ersten Songs „Can you feel my irish Heart“ mit einem klaren Ja zu beantworten. Es war der Auftakt zu einem berührenden und begeisternden Konzert in einem ganz besonderen Rahmen.

„Kellys im Knast“, so betitelte Mitte der 1990er Jahre das Jugendmagazin Bravo eine seiner Geschichten. Die Kellys gaben damals vor inhaftierten Frauen ein Gratiskonzert in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Vechta. Damit schloss sich für Angelo Kelly jetzt ein Kreis, als er jetzt mit der Irish Summer Tour in der gleichen JVA wieder ein Konzert spielte. Der Spross der legendären Kelly Family, die bis Anfang der 2000er große Erfolge feierte, ist jetzt mit seiner Gattin Kira und den Kindern Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William unterwegs.

Im Hof des Gefängnisses sangen sie neben traditionellen irischen Songs auch sehr persönliche, selbst komponierte Stücke. Eines davon lautet „Like the movies“. Hier beschreibt Kira, wie sie mit Angelo zusammengekommen ist („When I fell in love with my best friend“). Ihre glasklare, wunderbare Stimme verlieh dem Duett eine sehr berührende Qualität. Überhaupt beeindruckte die Musikalität der Familie.

Geschickt verstand es Angelo Kelly, jedem Mitglied der Familienband den notwendigen künstlerischen Freiraum zu geben, und alle hatten die Chance, einen Moment auf der Bühne zu Glänzen. Das taten sie auch, und so wurde es ein großes, fröhliches Familienfest, in welches das gesamte Publikum mit einbezogen wurde.

Angelo führte dabei souverän und sympathisch durch den Abend und erzählte kleine Geschichten zu den einzelnen Liedern. „Singapore to London“ habe er etwa in seiner Zeit als Straßenmusiker geschrieben. Damals fuhr er mit Kira und den Kindern drei Jahre lang quer durch Europa. „Straßenmusik ist ganz fantastisch, man ist ganz nah dran an den Leuten“, sagte der Künstler. Bei dem Song habe er die Erzählung eines Inders verarbeitet, der ihm eines Abends seine Lebensgeschichte offenbarte.

Mit einem Klaviersolo von Gabriel endete das Konzert nach einer Zugabe und Standing Ovations.

An dem Programm für 2019 feilt die Stadt Vechta bereits. Herbert Fischer, Leiter des Fachdienstes Kultur, verspricht wieder tolle Konzerte: „Ich finde Kontraste gut, so wie in diesem Jahr mit Klaus Hoffmann und Angelo Kelly samt Familie, dass stellt die Veranstaltungen auf viel breitere Beine. 2019 dürfen die Besucher wieder kontrastierende Künstler erwarten.“