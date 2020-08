Anschlüsse nur noch kurz kostenlos

Vechta Anschlüsse ans kreiseigene Glasfasernetz in der ersten Ausbaustufe sind nur noch bis zum 31. August kostenlos. Daran erinnert die Breitbandinitiative Landkreis Vechta. „Nach dem Stichtag kommen auf Nachzügler erhebliche Kosten zu“, wie Markus Fischer, Leiter der Breitbandinitiative, erklärt. Gebäudeanschlüsse für Haushalte und Unternehmen gibt es dann noch für eine reduzierte Gebühr von 399 Euro. Das Angebot endet jedoch, sobald die Baukolonne in der jeweiligen Straße ankommt. Danach müssen die vollen Bau- und Planungskosten gezahlt werden. Fragen zum geförderten Glasfaserausbau beantwortet die Breitbandinitiative unter Telefon 04441/898-0, per Mail unter breitbandinitiative@landkreis-vechta.de oder