Vechta Wer beruflich einige Zeit pausiert hat und nun wieder ins Erwerbsleben zurückkehren möchte, sollte sich über Möglichkeiten des beruflichen Wiedereinstiegs informieren. Die Agentur für Arbeit Vechta bietet für Interessierte im August drei Informationsveranstaltungen an unterschiedlichen Standorten: in der Agentur für Arbeit Vechta am Montag, 12. August, 9 Uhr, Raum 1.62b, Rombergstraße 51, in der Agentur für Arbeit Friesoythe am Dienstag, 13. August, 9 Uhr, Raum 1.08, Thüler Straße 3 und in der Agentur für Arbeit Cloppenburg am Mittwoch, 14. August, 9 Uhr, Raum 2.13, Pingel-Anton-Platz 5.

Stefanie Rolfes, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Vechta, erläutert Chancen des regionalen Arbeitsmarktes, berufliche Perspektiven, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Förder- und Unterstützungsleistungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.