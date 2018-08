Vechta Die Agentur für Arbeit und der Landkreis Vechta bieten für Interessierte erstmalig am Montag, 13. August, ein kostenloses Infofrühstück für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer an. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr im Berufsinformationszentrum (Raum 1.65) der Agentur für Arbeit Vechta in der Rombergstraße 51.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die aufgrund von Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten von Angehörigen oder aus anderen Gründen eine berufliche Auszeit genommen haben und nun den Neustart in das Arbeitsleben planen. Eine Anmeldung ist bis zum 8. August unter Tel. 04441/9461622 oder per E-Mail an vechta.biz@arbeitsagentur.de erforderlich.

Während der Veranstaltung wird eine Kinderbetreuung angeboten. Ein eventueller Bedarf sollte bei der Anmeldung angegeben werden. Weitere Infos im Netz unter

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir