Vechta „Alle Jahre wieder“, so kommentierte Tina Heliosch, Chefin der Agentur für Arbeit in Vechta, die aktuellen Arbeitsmarktdaten für das Oldenburger Münsterland. Hinter dem vermeintlich lockeren Spruch steht die statistische Wahrheit eines jeden Winters: Die kalte Jahreszeit lässt die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat ansteigen. Im Vergleich zum Vorjahr waren jedoch deutlich weniger Menschen bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern in der Region ohne Job.

„In den ersten Wochen des Jahres meldeten sich wieder vermehrt Arbeitnehmer aus witterungsabhängigen Berufen arbeitslos. Betroffen waren hier überwiegend männliche Fachkräfte aus dem Baubereich, dem Baunebengewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau und der Landwirtschaft. Die Situation am Arbeitsmarkt bleibt aber weiterhin stabil und der Personalbedarf der Betriebe hoch. Daher bestehen auch gute Möglichkeiten, die jetzt zwischenzeitlich von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen in andere Jobs zu vermitteln“, erklärte Heliosch am Mittwoch.

Mit insgesamt 7865 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 631 Arbeitslose beziehungsweise 8,7 Prozent mehr gemeldet als im Dezember. Im Vergleich zum Januar 2017 sank die Arbeitslosigkeit jedoch um 1286 Personen oder 14,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent, während sie im Vorjahr 5,2 Prozent betrug. Im Bereich Vechta liegt sie bei 4,0, im Bereich Cloppenburg bei 4,2 Prozent und im Bereich Friesoythe bei 6,0 Prozent.

Ergänzend zur gesetzlich definierten Zahl der Arbeitslosen stehen Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber zum Beispiel mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden. Nach vorläufigen Angaben waren im Januar einschließlich der arbeitslos Gemeldeten insgesamt 10 754 Menschen (1425 oder 11,7 Prozent weniger als im Januar 2017) unterbeschäftigt, erläuterte Heliosch. Nicht enthalten seien Beschäftigte in Kurzarbeit, weil diese Daten erst mit mehrmonatiger zeitlicher Verzögerung erhoben werden könnten.

Bei den für die Grundsicherung zuständigen Jobcentern stieg die Arbeitslosenzahl im Januar um 48 oder 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 4347. Gegenüber dem Vorjahr waren hier 716 oder 14,1 Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet.

Dem Arbeitgeberservice wurden im Januar 772 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren acht oder ein Prozent mehr als im Vorjahr. Der durchschnittliche Bestand an gemeldeten Stellen stieg gegenüber Januar 2017 um 1167 beziehungsweise 40,4 Prozent auf 4053. Die neuen Arbeitsstellen wurden im Januar primär für die Bereiche Lebensmittelherstellung und -verarbeitung (95), Metallerzeugung, -bearbeitung, Metallbau (78) sowie Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe (67) gemeldet.

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg im Januar auf 2310 Personen. Das waren 168 oder 7,8 Prozent mehr als im Dezember, aber 499 oder 17,8 Prozent weniger als im Januar 2017. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger im Oldenburger Münsterland leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge.