Vechta Der Landkreis Vechta und der Netzanbieter Vodafone haben das Ziel, alle nicht versorgten Haushalte im Landkreis mit einem Glasfasernetz zu versehen. Zusammen mit dem Vertragspartner als Gewinner eines europaweiten Vergabewettbewerbs wird der Landkreis Vechta den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen in bislang unterversorgten Gebieten ein schnelles und zukunftssicheres Glasfasernetz zur Verfügung stellen.

Gebaut wird das moderne Highspeed-Netz vom Landkreis Vechta, gepachtet und betrieben von Vodafone Deutschland. Das war das Fazit einer Auftaktveranstaltung, an der 200 Vertreter der Städte und Gemeinden, Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzende aus allen zehn Städten und Gemeinden im Vechtaer Kreishaus teilgenommen haben. Als Ehrengast war auch Staatssekretär Stefan Muhle aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung dabei.

Ab April soll es in allen Städten und Gemeinden Bürgerabende mit Informationen über das digitale Netz geben. Unter der Moderation von Wirtschaftsförderer Dirk Gehrmann vom Landkreis diskutierten die Fachleute untereinander und beantworteten anschließend die Fragen der Teilnehmer.

Landrat Herbert Winkel bezeichnete den geplanten Breitbandausbau im Kreis als die wichtigste Infrastrukturmaßnahme der letzten Jahrzehnte. Er sprach die Hoffnung aus, das möglichst bald 40 Prozent der nicht versorgten Haushalte sich für einen Anschluss an das Glasfasernetz, der kostenlos ist, entscheiden. Denn nur dann könne das Vorhaben gelingen.

„Die digitale Infrastruktur hätte schon vor zehn Jahren in Angriff genommen werden müssen“, so Staatssekretär Muhle selbstkritisch. Man müsse jetzt Tempo machen und alle Haushalte und Betriebe ans Netz bringen. Das Ministerium habe in einem Masterplan dafür einen Zeitrahmen von fünf Jahren festgesetzt, es könne und müsse aber noch schneller passieren.

„Vodafone wird zwei Milliarden Euro in den geplanten Netzausbau investieren“, so Geschäftsführer Dr. Jürgen Raith. Im Kreis Vechta gebe es 11 000 Haushalte, die bereits am Glasfasernetz angeschlossen sind. Kabel-Deutschland, von Vodafone aufgekauft , habe 30 000 Haushalte, die man anschließen könne. Das Ausbauprojekt setze jedoch dort an, wo private Telekommunikationsunternehmen wegen fehlender Wirtschaftlichkeit keinen Ausbau vornehmen. Nur in diesem Fall dürften der Kreis und die Städte und Gemeinden derzeit den geförderten Breitbandausbau vornehmen. Im Kreis Vechta gebe es 6300 Haushalte in bislang unterversorgten Gebieten. Hier solle ein schneller Glasfaserausbau vorgenommen werden.