Vechta Eine gleiche Behandlung aller Flüchtlinge, die sich in einer Ausbildung befinden, und Unterstützung beim Unterricht in berufsspezifischem Deutsch fordert ein breites Bündnis im Oldenburger Münsterland. Seine Vertreter haben der hiesigen Bundestagsabgeordneten Silvia Breher (CDU) am Dienstag im Kreishaus in Vechta eine Unterschriftenliste übergeben. Breher hat zugesagt, die Forderungen in Berlin an den zuständigen Stellen, zum Beispiel im Innenausschuss, zu unterstützen.

Zum Bündnis gehören unter anderem die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer, vertreten durch ihren Präsidenten Gert Stuke, die Landkreise Vechta und Cloppenburg, die durch die Landräte Herbert Winkel und Johann Wimberg vertreten waren, die Kreishandwerkerschaften, die Universität Vechta, die Berufsbildenden Schulen in den Landkreisen, die Caritas und viele Unternehmen. In ihrem Namen berichtete Ulla Kampers von der Lohner Firma Nordluft von den Erfahrungen des Betriebs bei der Integration und Ausbildung von Flüchtlingen. Kampers und Nordluft gelten als Initiatoren des Bündnisses.

Ziel der Initiative ist vor allem eine bessere berufliche Integration von Flüchtlingen durch gezieltere Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer Ausbildung. Ein Problem dabei ist, dass für Flüchtlinge aus verschiedenen Herkunftsländern unterschiedliche Fördermöglichkeiten bestehen. Was bei dem einen geht, geht bei dem anderem aus politischen und/oder bürokratischen Gründen nicht, bestätigte Tina Heliosch, Chefin der Arbeitsagentur in Vechta, die das Bündnis ebenfalls unterstützt. Bei dem einen seien ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) möglich, bei dem anderen eben nicht. Das führe zu Unverständnis.

Was auch Gert Stuke bestätigte: „Nach den Syrern bilden Afghanen die zweitgrößte Gruppe der zu uns geflüchteten Menschen. Und ausgerechnet diese große Gruppe wurde von der Bundesregierung im letzten Jahr komplett von allen Fördermaßnahmen ausgeschlossen“, zeigte sich der IHK-Präsident verständnislos.

Den Unternehmen geht es bei ihrem Engagement um Integration, aber auch um die Bekämpfung des Fachkräftemangels, der sich immer weiter verschärft, wie auch Stuke sagt. Er dankte Breher für ihre Unterstützung.