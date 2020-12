Ausbildung in Corona-Zeiten: Besondere Herausforderungen an der BBS Marienhain in Vechta

Vechta Mit etwa 500 Schülerinnen und Schülern bildet der Fachbereich Sozialpädagogik die größte Abteilung an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Marienhain in Vechta. Zwölf Klassen gibt es in der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz, weitere zehn in der Fachschule Sozialpädagogik. Neu ist seit diesem Schuljahr die tätigkeitsbegleitende Ausbildung zum Sozialpädagogischen Assistenten. Im August übernahm Andrea Lorentz (50) die Leitung dieses großen Fachbereichs. Insgesamt hat die BBS Marienhain heute etwa 700 Schülerinnen und Schüler.

Gelernte Erzieherin

Seit 19 Jahren ist Lorentz als Lehrerin hier. Die BBS sei in dieser Zeit enorm gewachsen, sagt sie. Seit ihrem dritten Lebensjahr lebt die gebürtige Oldenburgerin in Vechta. Nach ihrer Erzieherausbildung an der BBS Marienhain und mit einem Montessori-Diplom in der Tasche arbeitete sie sechs Jahre als Gruppenleitung im hiesigen Montessori-Kinderhaus St. Rafael. Anschließend studierte sie Diplom-Sozialpädagogik in Vechta. 2001 kam die zweifache Mutter als Lehrkraft an ihre alte Schule zurück.

Auch wenn die Sozialassistenten- und Erziehertätigkeit mehr ein Frauenberuf ist, wächst der Anteil der männlichen Schüler. „Das gibt dem Ganzen einen guten Ausgleich“, nimmt sie es wahr. Regelmäßig werden die Schülerinnen und Schüler in ihren Einrichtungen besucht. Kindergärten, Krippen, Grundschulen, Einrichtungen der Jugendhilfe – wohl dreihundert seien es weit hinter Oldenburg bis nach Osnabrück, schätzt Lorentz.

Arbeiten und Schule

Zu den klassischen Ausbildungsgängen ist seit Beginn des Schuljahrs die sogenannte tätigkeitsbegleitende Ausbildung hinzugekommen. Eineinhalb Jahre dauert der Weg zum sozialpädagogischen Assistenten. Neben der Schule arbeiten diese Schüler schon in Einrichtungen.

Sie haben vor Jahren eine andere Ausbildung gemacht und neben vielen Berufsjahren oft auch ihre Familienphase hinter sich. Die ältesten sind über 50 Jahre alt. „Die kommen hochmotiviert. Viele sagen: Das wollte ich immer schon mal machen,“ erlebt es Lorentz. Wer mag, kann anschließend eine Erzieherausbildung anhängen. Auch die soll es bald berufsbegleitend über drei Jahre geben.

Unruhe spürbar

Die Corona-Krise beeinträchtigt Berufsschulen im besonderem Maß, da Theorie und Praxis eng miteinander verknüpft sind. Die zurzeit herrschende Unruhe koste viel Energie und mache alle mürbe. Schwierig werde es vor allem bei Lehrangeboten wie Musik, Bewegung und darstellenden Spielformen, findet Lorentz.

Und dennoch, sie bereut es nicht, diese Aufgabe übernommen zu haben. „Diese Form von Vielfalt und die Aufgabe, eine Ausbildung mitzugestalten, reizen mich unheimlich.“ Wie hatte sie es noch in ihrer Antrittsrede gesagt? „Der Weg entsteht unter deinen Füßen“.