Vechta Heutzutage ist es kein großer Aufwand, Nachrichten zu verschicken. Per Post, E-Mail oder direkt über das Telefon – seit langem ist das eine Selbstverständlichkeit. Noch ganz anders sah das vor knapp 160 Jahren aus. Erst 1856 wurde erstmals eine elektronische Telegrafie zwischen der Stadt Bremen und dem Großherzogtum Oldenburg in Betrieb genommen. Mit dieser konnten sogenannte Depeschen, also Telegramme, verschickt werden. Diese können im Original am bundesweiten Tag der Archive, Samstag, 7. März, zwischen 9 und 17 Uhr im Archiv des Offizialats Vechta, Karmeliterweg 4, bewundert werden.

„Wir haben Auguste Sonnabend Mittwoch Donnerstag erwartet, bitten, daß sie zu Sonnabend komme. Atens letzte Tour“, heißt es beispielsweise in einer Depesche von Helene Brunken. Sie hatte das Telegram am 2. November 1861 um 10.31 Uhr in Fedderwardersiel abgeschickt. Um 10.35 Uhr war sie am Zielort Oldenburg angekommen und dann in Reinschrift dem Adressaten J.W. Frankensen ausgehändigt worden. Vier Minuten hatte die Nachricht für den 60 Kilometer langen Weg gebraucht.

Die damalige Leitung zur Nachrichtenübermittlung führte von Bremen über Elsfleth, Brake und Fedderwardersiel bis zum Leuchtturm Hoheweg. Sie sollte die Bremer Kaufleute über die bevorstehende Ankunft von Schiffen informieren. Bald nutzte auch die Polizei die Leitung, um Kriminelle zur Fahndung auszuschreiben. Die Kommunikation war nicht billig. Der Preis zwang zur kurzen Sprache.

In insgesamt drei Vitrinen präsentieren Archivleiter Wilhelm Baumann und sein Team die Zeugnisse früherer Kommunikationswege. Neben Kabeldepeschen, die der Privatsammler Franz-Josef Bohlke zur Verfügung stellt, finden die Besucher auch Interessantes über kirchliche Kommunikationsmittel. Vielfach waren früher die Pfarrer verpflichtet, im Anschluss an die Gottesdienste behördliche Erlasse bekanntzugeben. Im Herzogtum Oldenburg hatte das bis 1829 Bestand. Andere Beispiele kirchlicher Kommunikation sind die bis in die 1960er Jahre geführten Verkündbücher, in denen sich unter anderem Eheaufgebote fanden, Kanzelworte in der NS-Zeit oder die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingeführten Pfarrnachrichten.

Eine dritte Vitrine zeigt Dokumente zur Geschichte der Kirchenzeitung „Kirche und Leben“. Am Pfingstsonntag 1932 erschienen sie erstmals. Der Cloppenburger Vikar Wilhelm Gillmann begründete das Blatt mit einer „wahren Flut kirchenfeindlicher Presse“, die „mit ihren ungezählten Tages- und Wochenblättern und Schriften unser Land überschwemmt. Diese Schriften werden leider viel von katholischen Menschen gelesen, zu ihrem eigenen Schaden und Verderben. Wer sie ständig liest, kann sich dem Einfluß dieser christusfernen und christusfeindlichen Lektüre auf die Dauer gar nicht entziehen.“

Im September 1934 wurde der Name auf die neue Kirchenzeitung übertragen, die im gesamten Oldenburger Teil des Bistums erschien. 1941 auf Druck der Nazis eingestellt, wurde die Zeitung 1946 erneut gedruckt und der Name „Kirche und Leben“ bistumsweit übernommen.

Zum Tag der Archive bietet das Offizialatsarchiv an diesem Samstag bei Bedarf Führungen an. Ein Bücherflohmarkt lädt zum Stöbern ein und Familienforschern zeigen auf „matricula online“ gerne die einfache Nutzung von Kirchenbüchern.