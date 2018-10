Vechta In der Reihe „ ARTi.G. – Kunst im Gefängnis“ wird am Donnerstag, 11. Oktober, die 113. Ausstellung in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta eröffnet.

Für die letzte Ausstellung im Jubiläumsjahr konnte die Oldenburger Künstlerin Gabi Onnen gewonnen werden. In ihrer Ausstellung „Augenblicke“ zeigt Onnen 24 farbenfrohe und ausdrucksstarke Kopf-Arbeiten. Hier ist nicht mehr die realistische Wiedergabe und Darstellung von Menschen das zentrale Thema, sondern eher das Herausarbeiten von Wesens- und Charakterzügen, von menschlichen Stimmungen und physiognomischen Eigenarten. Die Oldenburger Künstlerin ist bei der Ausstellungseröffnung am 11. Oktober um 19 Uhr anwesend und wird selbst in die Vechtaer Ausstellung einführen.

„Augenblicke“ ist bis zum 20. Dezember im zentralen Flur der JVA für Frauen zu sehen. Öffnungszeiten sind jeweils donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Es wird um Verständnis gebeten, dass der Einlass nur mit gültigem Personalausweis möglich ist. Mobiltelefone und andere elektronische Gegenstände sind in der Anstalt nicht erlaubt.

Parallel läuft noch die Jubiläumsausstellung „25 Jahre ARTi.G. - Kunst im Gefängnis“ im Rathaus der Stadt Vechta. Sie ist noch bis zum 11. Oktober zu sehen. Diese mit Exponaten der vergangenen 25 ARTi.G.-Jahre gestaltete Ausstellung kann am Donnerstag, 11. Oktober, sozusagen zum Finale bei verlängerter Öffnungszeit des Rathauses ausnahmsweise bis 19 Uhr ebenfalls besucht werden.