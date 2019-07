Vechta Die niedersächsische Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung in der Kategorie Altenpflege, die mit 1000 Euro verbunden war, hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Mittwoch an die St. Hedwigstiftung in Vechta überreicht. „Sie sind in ihrer Region verlässlicher Partner für gute Ausbildung und Engagement weit über die Ausbildung hinaus“, erklärte der Minister vor den Mitarbeitern und -innen der Hedwigstiftung, in der 550 Beschäftigte in der stationären und ambulanten Altenpflege beschäftigt sind.

Propst Michael Matschke, Vorsitzender des Stiftungsrats, konnte zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Hedwigstiftung, Peter Schulze, den Gast aus Hannover begrüßen und die Einrichtung vorstellen. Landrat Herbert Winkel wies in seinem Grußwort darauf hin, dass es 40 000 umbesetze Stellen in der Altenpflege gebe und von daher die Ausbildung besonders wichtig sei.

Vorstandsvorsitzender Schulze verwies darauf, dass die Hedwigstiftung kontinuierlich ausbilde. Zur Zeit seien 17 Auszubildende beschäftigt. Es sei zu beobachten, dass das Ansehen der Altenpfleger und -innen besser werde und auch die Zahl der Ausbildungswilligen steige. Trotzdem werde es schwierig, die erforderlichen Stellen zu besetzen. Die Hedwigstiftung bilde seit Jahrzehnten kontinuierlich aus. Es sei auch festzustellen, dass die Zahl der Umschüler und -innen zunehme. Schulze dankte dem Minister für die Auszeichnung. Man werde auch künftig die verlässliche Ausbildung weiter führen, auch deshalb, weil die Zahl der zu pflegenden Menschen zunehme. Als christliche Einrichtung stehe für die Hedwigstiftung die Menschlichkeit der Altenpflege im Mittelpunkt.