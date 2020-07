AWV nimmt Sondermüll an

Vechta Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH (AWV) bietet wieder die Sammlung von Sondermüll (Problemabfall) aus dem Gewerbe, aus Landwirtschaft und öffentlichen Einrichtungen an. Das Sammelfahrzeug steht an diesem Montag zwischen 11 und 15 Uhr auf dem AWV-Gelände in Vechta-Tonnenmoor. Es werden Sonderabfälle in einer Jahresgesamtmenge von bis zu 2000 kg pro Betrieb kostenpflichtig angenommen.

Entsorgt werden können zum Beispiel alte Farben/Lacke, Chemikalien, Ölfilter und ölhaltige Werkstattrückstände (Putzlappen, etc.). Altöl wird allerdings nicht angenommen. Weitere Fragen beantwortet die AWV unter Telefon 0 44 41/93 25 51 0.