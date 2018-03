Vechta /Bakum /Neuenkirchen /Lohne Bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der L 76 in Neuenkirchen sind fünf Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Unfall gegen 12.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle zur BAB 1 zugetragen. Eine 24-Jährige aus Lohne war mit ihrem Pkw auf der L 76 unterwegs und wollte nach links auf die BAB 1 in Richtung Oldenburg abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 35-jährigen Neuenkirchener mit seinem Pkw. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Die Lohnerin, ihre polnische Mitfahrerin (24), der Neuenkirchener und seine mitfahrenden Söhne (sechs und neun Jahre alt) wurden leicht verletzt. Alle fünf Personen wurden in Krankenhäuser nach Lohne, Damme und Vechta verbracht und am selben Tag noch wieder entlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Neben der Polizei aus Damme und Osnabrück waren die Feuerwehr Vörden, drei Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort.

Ein weiterer Unfall hat sich am Freitag um 16.30 Uhr auf der Brinkstraße in Lohne ereignet. Ein 37-jähriger Lohner befuhr mit seinem Pkw die Brinkstraße und touchierte in Höhe der Hausnummer 1 den auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw eines 32-jährigen Lohners. An beiden Pkw entstand geringer Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, konnte aber dank einer aufmerksamen Zeugin ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Freitag war gegen 20 Uhr ein 23-jähriger Bakumer mit seinem Pkw mit Anhänger auf der Vestruper Straße in Richtung Bakum unterwegs. Er kam nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und blieb auf dem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus Vechta gebracht. Am Pkw entsandt Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim ihm festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Des Weiteren sind in der Nacht zu Freitag unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Dinklager Straße in Lohne eingebrochen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Hinweise an die Polizei Lohne (Telefon 04442/93160).

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben am Sonntag gegen 2.40 Uhr eine eingeschlagene Scheibe bei einem Schuhgeschäft an der Straße Bremer Tor in Vechta gemeldet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellte die Polizei einen 46-Jährigen aus Vechta fest, der in Tatortnähe wohnhaft ist und mit der Tat in Zusammenhang stehen dürfte, so die Polizei. Hinweise an die Polizei Vechta (Telefon 04441/943-0).