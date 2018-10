Vechta „Uns schickt der Himmel – die 72-Stunden-Aktion des BDKJ“ läuft vom 23. bis 26. Mai 2019 zum zweiten Mal bundesweit. Während der Aktion des BDKJ und seiner Diözesan- und Jugendverbände engagieren sich junge Menschen in ganz Deutschland drei Tage lang für ein soziales Projekt in ihrer Nähe.

Auch der Landesverband Oldenburg wird wieder an der Aktion teilnehmen, und die Steuerungsgruppe steckt bereits tief in der Planung. Bei der jüngsten Tagung auf dem BDKJ-Jugendhof in Vechta wurden bereits die ersten Anmeldungen besprochen.

So wie bei der vergangenen 72-Stunden-Aktion im Jahr 2013 sind nicht nur Gruppen aus den katholischen Jugendverbänden und Messdienergemeinschaften eingeladen, mitzumachen. Auch Schulklassen, Jugendeinrichtungen und andere Gruppen im Oldenburger Land können sich ab sofort auf der Webseite der Aktion anmelden.

„2013 haben 52 Aktionsgruppen in unserer Region mitgemacht, also ungefähr 1300 Ehrenamtliche von den Dammer Bergen bis Wangerooge. Diese Zahlen wollen wir jetzt noch einmal toppen“, so Laura Tietzel, Projektreferentin für die 72-Stunden-Aktion. Angewiesen sind die ehrenamtlichen Aktionsgruppen vor Ort dabei auf die Hilfe ihrer Gemeinden, Stadtverwaltungen und den Einzelhandel durch Sachspenden oder finanzielle Hilfe.

2019 liegt der Fokus noch stärker auf sozialen Projekten. Denn nicht nur Bauprojekte wie Klettergerüste oder die Gestaltung von Grünflächen können nachhaltig erlebbare Aktionen sein, auch Diskussionsrunden, Straßenfeste oder politische Aktionen wirken noch nach den drei Tagen für eine positive Entwicklung der Gesellschaft. Dabei bietet die neue „connected“-Variante viele Möglichkeiten, mit sozialen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Altenpflegeheime, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder ähnliche Einrichtungen sind daher eingeladen, mit den Aktionsgruppen Herzensprojekte in den 72 Stunden auf die Beine zu stellen.