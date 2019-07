Vechta In rund zwei Wochen ist es wieder soweit: Stoppelmarkt in Vechta. Traditionell wird am Dienstag vor der feierlichen Eröffnung Fußball für den guten Zweck gespielt. Am 13. August treten um 18.30 Uhr auf dem Rasen des Sportplatzes am Schulzentrum Nord (Ludgerusschule) die Spielgemeinschaft der Mitarbeiter von Stadt und Landkreis Vechta sowie eine Mannschaft der Stoppelmarkt-Schausteller abwechselnd gegen eine Auswahl ehemaliger Bundesligaprofis an. Zuschauer zahlen drei Euro Eintritt. Die Erlöse werden in diesem Jahr für die Aktion „Sportler gegen Hunger“ gespendet. Die Veranstaltung wird moderiert von Molle Meyer und Marc Lorenz.

Für die Profi-Mannschaft treten unter anderem an die Weltmeister von 1990 Günter Hermann und Frank „Franky“ Mill, der deutsche Meister und Werder-Pokalsieger Frank „Otze“ Ordenewitz, der Werder-Bremen-Kicker Björn Schierenbeck, die Torwartlegende Rolf Meyer, „der weiße Brasilianer“ Ansgar Brinkmann und weitere ehemalige Top-Spieler.

Das von der Vereinigung der Stoppelmarkt-Wirte und dem Verein reisender Schausteller in Zusammenarbeit mit der Stadt Vechta organisierte Benefizspiel findet bereits zum zwölften Mal statt. Bisher gingen die Ex-Profikicker immer als Gewinner vom Platz. Jürgen Meyer, Vorsitzender des Vechtaer Schaustellervereins, zeigte sich jedoch optimistisch, dass sich dies ändern könnte. „Dieses Mal spielen sogar die Vorsitzenden des Schaustellervereins und der Stoppelmarktwirte persönlich mit. Deshalb gewinnen wir dieses Mal auf jeden Fall, eine Niederlage ist nahezu ausgeschlossen“, erklärt Wirt Ludger Emken mit einem Augenzwinkern.