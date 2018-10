Vechta /BIL Der Verein „Hilfe für krebskranke Kinder Vechta“ feiert am letzten Wochenende im Oktober sein 30-jähriges Bestehen mit zwei Veranstaltungen in der Vechtaer Klosterkirche. „Unser Verein will optimale Heilungschancen fördern und betroffene Familien beratend und finanziell unterstützen,“ so die Vorsitzende Almute Klein: „Wir sind stolz und glücklich, in den vergangenen Jahrzehnten so vielen Eltern und Kindern geholfen zu haben. Wir möchten uns bei den vielen Gönnern und Sponsoren ebenso bedanken, wie auch weiterhin zum Spenden aufrufen.“

Am Freitag, 26. Oktober, wird es dazu einen Festakt mit geladenen Gästen in der Klosterkirche geben. Hier wird Patrick Gläser an der Orgel musikalisches Highlight sein. sein. Er spielt auch am Samstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr in der Klosterkirche das Konzert „Orgel rockt – Tour 5“. Dazu wird der Kirchenraum stimmungsvoll ausgeleuchtet. Dieses Benefiz-Jubiläumskonzert sollten sich alle Rock-, Pop- und Filmmusikfreunde nicht entgehen lassen. Der Eintritt ist frei. Sitzplätze sind nur begrenzt vorhanden.

Wann hört man schon mal bekannte „Ohrwürmer“ auf einer Kirchenorgel? Der Kirchenmusiker aus Öhringen bei Heilbronn stellt aus den beliebtesten Titeln der Touren 1 bis 4 ein „Best of“ aus Rock, Pop und Filmmusik für die Kirchenorgel zusammen. Mit dabei sind unter anderem Viva la Vida (Coldplay), Fantasy (Earth, Wind & Fire), Nothing Else Matters (Metallica) oder Bohemian Rhapsody (Queen). Man darf gespannt sein, ob der Organist an der 2015 neu angeschafften Woehl-Orgel alle Register zieht.

Die Klosterkirche am Franziskanerplatz ist eine Simultankirche und damit etwas Besonderes im Oldenburger Münsterland, so Petra Huckemeyer, stellvertretende Leiterin der Justizvollzugsanstalt (JVA) für Frauen in Vechta. Die katholische Kirchengemeinde St.- Mariä-Himmelfahrt Vechta und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Vechta nutzen die Kirche gemeinsam.

Die Franziskaner waren es auch, die 1642 hier ein Kloster gründeten wo 1731 die Kirche fertiggestellt wurde. Heute ist sie im Besitz des Landes Niedersachsens auch Anstaltskirche der JVA Vechta und „für uns ebenso eine Kulturkirche“, so Huckemeyer, die sich ehrenamtlich für Konzerte in der Kirche einsetzt.

• Verein Hilfe für krebskranke Kinder Vechta, Tel. 04441/82828