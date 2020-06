Betreuung: „Die Weltentdecker“ starten in Oythe

Vechta Vier neue Betreuungsgruppen entstehen in der Kindertagesstätte „Die Weltentdecker“ im Vechtaer Stadtteil Oythe. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen in Oythe und auf dem Telbraker Esch. Die Kita an der Maximilian-Kolbe-Straße bietet Platz für je zwei Kindergartengruppen (50 Plätze) und zwei Krippengruppen (30 Plätze). Das teilt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung mit.

Die Trägerschaft wird die Krabbelgarten Schmidt gGmbH übernehmen. Diese betreibt bereits die Krippe „Krabbelgarten“ in Vechta. Die Leitung wird Cornelia Beimforde, jetzige Leitung des Krabbelgartens, übernehmen. Die Trägerlandschaft in Vechta wird im Bereich der über Dreijährigen somit um einen zusätzlichen Träger erweitert und die Trägervielfalt ausgebaut, so die Stadt.

Da der Bedarf an Betreuungsplätzen in Oythe und Telbrake schon kurzfristig gestiegen sei, habe der Träger sich dazu bereit erklärt, schon im Mai mit dem Betrieb der neuen Kita zu beginnen. Hierfür wurden in Oythe neben der katholischen Kindertagesstätte St. Marien Container aufgestellt. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt. Diese stellt das Grundstück der Stadt Vechta für die Zeit der Übergangslösung zur Verfügung.

Die „Weltentdecker“ sind zum 18. Mai gestartet. Die Räumlichkeiten sind für eine Kindergarten- und eine Krippengruppe mit insgesamt 40 Plätzen ausgelegt. Die Betreuungszeiten seien zunächst für den Vormittag vorgesehen, bei entsprechender Nachfrage könne auch eine längere Ganztagsbetreuung angeboten werden. Bei Interesse können Eltern ihre Kinder über den Kita-Finder der Stadt Vechta für die Kita „Schmidt – Die Weltentdecker“ anmelden.

Die Betreuung in den Containern wird bis zur Eröffnung am Standort Maximilian-Kolbe-Straße erfolgen. Nach Fertigstellung werden die Kinder aus dem Container in die Räumlichkeiten des Neubaus wechseln. Rückfragen können direkt an den Träger (info@schmidt-vechta) gestellt werden.