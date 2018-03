Vechta Die Freiwillige Feuerwehr Vechta ist in 2017 zu 251 Einsätzen ausgerückt, dies waren 21 Einsätze mehr als 2016, wie Ortsbrandmeister Christian Heitmann auf der Mitgliederhauptversammlung mitteilte: „Wir sind eine leistungsstarke Feuerwehr, in der unglaublich viel Aktivität herrscht.“

3807 Stunden Ausbildung

Die Mitglieder der Feuerwehr leisteten 2017 insgesamt 3807 Stunden im Bereich Ausbildungsdienste, 50 Kameradinnen/Kameraden kamen zudem auf 600 Stunden bei verschiedenen Lehrgängen.

73 Brandeinsätze verzeichnete die Feuerwehr Vechta 2017, 23 mehr als 2016. Darunter waren auch zwei Großbrände. 178 sogenannte Technische Hilfeleistungen erbrachte die Feuerwehr, vor allem Sturmschäden sorgten im Jahresvergleich für ein deutliches Plus. „Wir beseitigen aber längst nicht mehr jeden Sturmschaden, zu dem wir gerufen werden. Hier wird kritisch geprüft, ob wirklich eine Einsatzlage für die Feuerwehr besteht oder der Schaden von einem Unternehmen oder dem städtischen Bauhof beseitigt werden kann“, sagte Heitmann.

Sechs schwere Verkehrsunfälle

Zu sechs schweren Verkehrsunfällen wurde die Feuerwehr 2017 gerufen und damit seltener als in den Vorjahren. Eindeutig zu oft war es in den Jahren 2015 und 2016 zu Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen gekommen. Die Zahl der Alarmierungen sank von rund 50 auf 31 im vergangenen Jahr, was für Heitmann auch an der Aufklärungsarbeit der Feuerwehr lag. Die Einsatzleiter sensibilisierten vor Ort dafür, wie mit einem Alarm umzugehen sei.

100 Stunden wurden in den Umbau oder Verbesserungsarbeiten an den Einsatzfahrzeugen investiert. Eine fünfköpfige Gruppe setzte sich intensiv mit der anstehenden Anschaffung eines Rüstwagens und seiner Ausstattung auseinander. Heitmann dankte insbesondere Gerätewart Michael Helms, der 15 Jahre lang zuverlässig in dieser Position arbeitete; er stellte sich nicht zur Wiederwahl.

Interessenten auf Warteliste

121 Mitglieder hatte die Feuerwehr 2017, 14 weibliche und 107 männliche. Es gibt weitere Interessenten auf einer Warteliste. Allerdings reichen die räumlichen Kapazitäten derzeit für weitere Mitglieder nicht aus. Dies dürfte sich mit der Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses ändern. Die Bauarbeiten an der Oldenburger Straße lägen im Zeitplan, vor dem Stoppelmarkt (16. bis 21. August) könnten sie nach jetzigem Stand der Dinge abgeschlossen werden, berichtete Stadtbrandmeister Rüdiger Holzenkamp, der die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr lobte: „Es ist ein Dienst für eine gute Sache, auf den unsere Gesellschaft nicht verzichten kann.“

Heitmann und Holzenkamp hoben positiv hervor, dass die Belange der Feuerwehr in Politik und Verwaltung der Stadt Vechta immer ein wichtiges Thema seien. „Deswegen gebührt den Mitgliedern der Gremien und Bürgermeister Helmut Gels unser ganz besonderer Dank“, betonte Heitmann.