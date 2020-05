Bildung: Freiwilligendienst auch Ü 27

Vechta Sie helfen in Bildungshäusern, Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in Kindertagesstätten – die jährlich rund 340 Bundesfreiwilligen, die von den „Katholischen Freiwilligendiensten im Oldenburger Land“ (KFWD) aus Vechta zwischen Wangerooge und den Dammer Bergen eingesetzt werden. Darunter sind auch bis zu 15 „BFD 27-Plus“-Freiwillige, Teilnehmer im Alter von 27 bis 68 Jahren.

„Das Programm versteht sich als Orientierungs- und Brückenjahr für Menschen ab 27 Jahren in unterschiedlichsten Lebenslagen und -phasen. Er bietet die Möglichkeit, persönliche Lebenssituationen über das gesellschaftliche Engagement in sozialen Einrichtungen zu ordnen oder aus beruflichen Bezügen aus-, wieder- oder neu einzusteigen“, beschreibt Heike Bornhorst, pädagogische Leitung der KFWD, das Projekt.

Mit der Öffnung für eine ältere Zielgruppe sei somit ein Einsatz für Menschen möglich, die sich nach der Familienphase neu orientieren oder neue Erfahrungen in einem anderen Bereich machen wollten, ergänzt Frank Tönnies, Geschäftsführer der KFWD. Aber auch für Menschen, die in den Ruhestand eingetreten sind und sich noch einbringen möchten, ist dieser Dienst denkbar.

Freiwillige über 27 Jahren können sich auch mit reduzierter Stundenzahl einsetzen. Die diesjährige Ü-27-Gruppe bei der KFWD besteht aus Personen, die in einen engagierten Ruhestand als Post-/Telekombeamte eingetreten sind, Menschen, die sich eine Auszeit nehmen, um sich beruflich neu zu orientieren oder die in Deutschland Fuß fassen möchten.

Die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie in den Jugendfreiwilligendiensten. Diese finden beim KFWD meist in Kinder-, Behinderten-, Jugend- oder Alteneinrichtungen sowie Krankenhäusern statt und dauern ein Jahr. Die Freiwilligen werden in Ergänzung zum Fachpersonal eingesetzt und nicht als Ersatz, heißt es von der KFWD. Neben die praktische Tätigkeit in einer sozialen Einrichtung gehört die gesetzlich vorgeschriebene Seminararbeit. Zwölf Bildungstage sind für ein volles Jahr vorgesehen.

Unter dem Motto „Sprachen und Sprichwörter“ haben sich die Freiwilligen der Ü-27-Gruppe an einem Bildungstag zusammengefunden. „Durch den guten Austausch über die vielfältige Herkunft und das gemeinsame Bewältigen von Kooperationsübungen war schnell klar: Wir kommen aus verschiedenen Richtungen, aber bilden doch eine Einheit und verstehen uns“, schildert Teamerin Christin von der Wellen den beeindruckenden Austausch.

Wer einen Freiwilligendienst absolviert, erhält eine Taschengeldpauschale von 375 Euro im Monat und Urlaub. Das Jahr wird in der Regel als Vorpraktikum für soziale Berufe oder Studiengänge anerkannt. Weitere Informationen unter Telefon 0 44 41/ 87 24 70 oder per E-Mail info@kfwd.de, www.kfwd.de