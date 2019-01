Vechta 62 Studierende konnten sich über ein Stipendium freuen. Die Universität Vechta würdigte 39 Frauen und 23 Männer, die das „Landesstipendium Niedersachsen 2018“ in Höhe von 500 Euro erhalten hatten.

Das Stipendium bekommen Studierende mit guten Studienleistungen, die sich gesellschaftlich engagieren. Auch der persönliche Werdegang und Hintergrund werden berücksichtigt. 115 Studierende hatten sich insgesamt beworben.

Prof. Dr. Kim-Patrick Sabla hieß alle Stipendiaten und deren Angehörigen und Freunde willkommen. Sabla ist der Vizepräsident für Lehre und Studium und Vorsitzende der achtköpfigen Auswahlkommission. Er wies auf die große Bandbreite des Engagements hin. Sabla erklärte, die Bewerberinnen und Bewerber hätten der Kommission die Auswahl nicht eben leicht gemacht. Er dankte Gerold Memmen in diesem Zusammenhang für die sehr umfangreiche Aufbereitung der Bewerbungen.

Als gerade neu gewähltes Präsidiumsmitglied für Lehre und Studium habe sich Sabla mit Blick auf den meist vollen Terminkalender der Studierenden die Frage gestellt, wie sie das Studium und das ehrenamtliche Engagement unter einen Hut bringen. Im Gespräch mit den Stipendiaten räumten diese dann ein, dass es durchaus Situationen gebe, wo sie sich zwischen Seminarteilnahme oder Einsatz fürs Ehrenamt entscheiden müssten. Grundsätzlich sei es ihnen aber wichtig, anderen Menschen zu helfen.

Oberfeuerwehrfrau

Ein Beispiel dafür ist Melanie Westerhoff. Die 24-Jährige ist seit fast sechs Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Visbek aktiv, mittlerweile als Oberfeuerwehrfrau und Atemschutzgeräteträgerin. Sie sagte: „Bei der Freiwilligen Feuerwehr wird man in Situationen hineingeworfen, auf die man sich nur ganz kurz vorbereiten kann. Das hilft später auch im Beruf als Lehrerin.“ Sie möchte einmal Mathematik und Gestaltendes Werken unterrichten. In der Feuerwehr schätzt Westerhoff das Miteinander und die Kameradschaft.

Schwimmtrainerin

Vanessa Arlt (23 Jahre) studiert Germanistik und Sport und engagiert sich unter anderem für geflüchtete Menschen. Sie ist seit vier Jahren in der studentischen Initiative „Sport ist bunt“ aktiv, die Studierende und Geflüchtete über den Sport zusammenbringt. Sie ist Schwimmtrainerin und an den Wochenenden auf dem Unisportplatz bei Fußballspielen dabei. Erst kürzlich hat die Initiative für 23 Geflüchtete eine Fahrt nach Berlin organisiert, bei der auch der Bundestag besucht wurde. Arlt erklärte: „Mich begeistern die Begegnungen mit neuen Menschen und unterschiedlichen Kulturen. Man lernt voneinander, es ist ein Geben und Nehmen.“

Im Mikrokosmos Uni

Adrian Spannagel (26 Jahre, Student der Kulturwissenschaften) hingegen sorgt für ein gutes Miteinander in der Studierendenschaft und das Funktionieren des Mikrokosmos Universität, indem er sich in mehreren Gremien engagiert, wie dem Studierendenparlament, dem Allgemeinen Studierendenausschuss oder der Zentralen Studienkommission. Seine Aktivitäten reichen von Aktionen zum Holocaustgedenktag bis hin zur Organisation kultureller Veranstaltungen wie der Konzertreihe „Bands & Bier“. Er fordert die Studierenden auf, ihre Chance zur Mitgestaltung der Hochschule mehr zu nutzen: „Manche beschweren sich ständig, dass nichts angeboten wird, aber selbst was machen bleibt meist aus. Man sollte besser aktiv werden.“