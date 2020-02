Vechta 59 angehende Lehrer – und damit einer der größten Durchgänge von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst – haben die Rektorin des Studienseminars Vechta für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen, Maren Steuwer, und ihr Stellvertreter Detlev Daßke nun im Kreishaus Vechta begrüßt.

Landrat Herbert Winkel hieß die jungen Pädagogen im großen Sitzungssaal herzlich willkommen. In seinem Grußwort unterstrich er besonders den Einsatz des Landkreises für die Digitalisierung an Schulen. So richte der Landkreis gemeinsam mit der Uni ein Medienkompetenzzentrum ein, in dem künftig Lehrer für den digitalen Unterricht fortgebildet werden. Außerdem hat der Landkreis ein sechsköpfiges Team zusammengestellt, das Wartung und Support der IT an sämtlichen Schulen im Landkreis übernimmt.

Winkel betonte, wie wichtig ein Ausgleich zum Arbeitsalltag ist: „Im Oldenburger Münsterland gibt es viele grüne Ecken, Konzerte und Events, Sportmöglichkeiten und Feste. Nutzen Sie die Chance, auch mal den Kopf freizubekommen.“

Die Rektorin des Studienseminars brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass alle angehenden Lehrkräfte ihre Bereitschaft zum Lernen beibehalten und ihre Kompetenzen weiterentwickeln mögen, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Das Studienseminar möchte die Auszubildenden darin unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen und die Lehrkraft zu werden, die sie selbst sein möchten. Sie wünschte für den Start in die nun beginnende Unterrichtspraxis alles Gute.

Die ernannten Anwärterinnen und Anwärter haben ihr Lehramts-Studium in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Schleswig-Holstein erfolgreich abgeschlossen und werden ihre weitere Ausbildung in den nächsten 18 Monaten an Grund-, Haupt-, Real- und Oberschulen im Oldenburger Münsterland sowie in den angrenzenden Regionen der Kreise Osnabrück und Oldenburg absolvieren.