Vechta Holger Ungruhe, Jugendpfarrer im Offizialatsbezirk Oldenburg, wechselt nach Münster. Dort folgt er Domvikar Hendrik Drüing, der mit Ablauf des 11. November von seinen Aufgaben als Diözesanjugendseelsorger, Diözesanpräses des Bundes der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) und als Leiter der Jugendkirche „effata“ entpflichtet wird. Ungruhe übernimmt die Leitung der Jugendkirche zum 1. Januar 2019 und wird zum selben Termin auch Bischöflicher Beauftragter für die Förderung von Priesterberufungen und Koordinator der Berufungspastoral im Bistum. Die Nachfolge als Diözesanjugendseelsorger und BDKJ-Präses wird in Kürze geklärt, so die Bischöfliche Pressestelle Münster.

Der 35-jährige Ungruhe, seit 2011 Priester und seit 2015 Jugendpfarrer, ist gespannt auf seine Tätigkeit in der Berufungspastoral und in der Jugendkirche „effata“: „In beiden Feldern gibt es Raum, Neues auszuprobieren, und mit dieser Perspektive verbinde ich erst einmal Vorfreude, wenn mir auch der Abschied aus dem Oldenburger Land nach sieben Jahren nicht ganz leicht fällt.“ Die Aufgabe des BDKJ-Präses im Oldenburger Land wird Ungruhe übergangsweise behalten.

Ungruhe setzt in der Berufungspastoral auf den Aufbau eines Netzwerks. „Gerade in einem so großen Bistum wie Münster sind die wichtigsten Ansprechpersonen konkrete Personen vor Ort“, findet er. „Deshalb ist auch nicht geplant, mit einer zentralen Stelle in der Bistumsstadt zu arbeiten, sondern ein Netzwerk über die ganze Diözese zu spannen.“

Hendrik Drüing soll ebenfalls zum Jahresbeginn eine neue Aufgabe erhalten. Wo der 33-Jährige dann tätig sein wird, steht noch nicht fest.