Breitbandausbau In Vechta: Startschuss für schnelles Internet gefallen

Vechta Das Infrastrukturunternehmen Glasfaser Nordwest, ein Gemeinschaftsunternehmen von Telekom Deutschland und EWE, hat am Mittwoch gemeinsam mit der Stadt Vechta die Bauarbeiten für ein neues Glasfasernetz mit einem symbolischen Spatenstich begonnen.

Die Glasfaser Nordwest-Geschäftsführer Oliver Prostak und Christoph Meurer sowie Vechtas Bürgermeister Kristian Kater zeigten sich erfreut darüber, dass nach einer längeren Anlaufzeit der Ausbau für das Breitbandnetz mit bis zu 1000 MBit praktisch beginnt und 4500 Anschlüsse erstellt werden. Das Ausbaugebiet umfasst einen großen Teil der Haushalte in Vechtas Westen und Norden. In einem zweiten Abschnitt sollen dann weitere 4700 Haushalte und Betriebe im Süden und Nordosten angeschlossen werden. Das Infrastrukturprojekt Vechta ist nach Oldenburg eines der größten Projekte und wird alle Wohnbauten und die Unternehmensstandorte mit der modernen Glasfaser-Technologie versorgen.

„Vechta liegt in der Mitte unseres Ausbaugebietes. Mit der neuen Glasfaserstruktur wollen wir einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung der Stadt leisten. Das Netz wird ausgesprochen leistungsstark und stabil sein. So kann ein großes Stück Zukunftssicherheit für die städtische Digitalinfrastruktur ermöglicht werden“, so Nordwest-Geschäftsführer Meurer. „Für Vechta ist das ein wichtiger Schritt hin zur digitalen Infrastruktur der Zukunft. Davon werden viele Bürgerinnen und Bürger profitieren“, erklärte Bürgermeister Kater.

Das Glasfasernetz wird bis an die Häuser verlegt. Da auf das klassische Kupferkabel verzichtet wird, ist das neue Netz störungsfrei. Bei einem Großteil wird das Glasfaserkabel ohne Erdarbeiten durch die Gärten „geschossen“, wie die Experten erklärten.

EWE und Telekom werden perspektivisch in Kooperation das Netz vermarkten. Die Öffnung des Netzes für andere Marktteilnehmer sorgt dafür, dass die Bürger im Nordwesten mehr Freiheiten bei der Wahl des Telekommunikatsanbieters haben. Dafür hat die Bundesnetzagentur gesorgt.