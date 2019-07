Vechta /Bremen Höffmann Touristik aus Vechta hat am Freitag den neuen Profi-Mannschaftsbus des SV Werder Bremen an Trainer und Manager am Weserstadion übergeben. Die Touristiker haben ihre Kooperation als „Offizieller Ausstatter“ mit der Anschaffung des neuen Busses langfristig verlängert und ausgedehnt. Neben der Bandenwerbung im Stadion und dem Schiedsrichter-Einlaufkind und anderem richtet Höffmann Reisen in der kommenden Saison erstmalig ein sogenanntes „Werder Heimspiel-Camp“ aus.

Der neue Bus ist ein „MAN Lions Coach L“ mit 500 PS. Im Innenraum finden sich 34 Plätze mit Wadenauflage, Bordküche und Sitze im Werder-Design. Der Bus verfügt über modernste Sicherheitstechnik: Bremsassistent, Abstandswarner, Toter-Winkel-Assistent, Umfeldbeleuchtung und gesicherte Scheiben.

Höffmann-Geschäftsführer Sascha Witting: „Wir freuen uns, als Kooperationspartner des SV Werder Bremen den neuen Mannschaftsbus präsentieren zu können, und wünschen der Mannschaft eine allzeit sichere und gute Fahrt mit drei Punkten im Gepäck.“