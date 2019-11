Vechta Rechtzeitig zum Weihnachtsfest und zum 100. Geburtstag des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland, der am 8. Dezember gefeiert werden soll, hat der Heimatbund das Buch „Oldenburger Münsterland. Eine kleine Landeskunde“ herausgegeben. „Das ist vortrefflich als Weihnachtsgeschenk geeignet“, sagte Dr. Julia Schute to Bühne, Direktorin des Cloppenburger Museumsdorfs, bei der Vorstellung des Buches im Vechtaer Kreishaus.

Der Verkauf ist „sehr gut angelaufen und wir bekommen viel positives Feedback“, sagte Gabriele Henneberg vom Heimatbund. „Und am Samstag beim Münsterlandtag in Friesoythe wird das Jubiläums-Buch auch verkauft.“

In zehn Kapiteln auf 304 Seiten stehe viel Lesenswertes über die Kultur, den Sport, die Wirtschaft, die Natur, die 23 Gemeinden der beiden Landkreise Cloppenburg und Vechta und vieles mehr, betonte Schute to Bühne,.

Herausgeber sind neben dem Heimatbund die Münsterländische Tageszeitung (MT) in Cloppenburg und die Oldenburgische Volkszeitung (OV) in Vechta. Erhältlich ist das Buch im Buchhandel, in den Geschäftsstellen der MT in Cloppenburg, Löningen und Friesoythe sowie in den Geschäftsstellen der OV in Vechta, Lohne, Dinklage und Damme zum Preis von 17,90 Euro (ISBN 978-3-88441-274-9).

Andreas Kathe (Dinklage) und Martin Pille (Bösel) haben mit 30 Autoren und Fotografen eine „kritische Liebeserklärung“ an die Region zusammengestellt, so die beiden Redakteure. Mit dem Ergebnis ist Heimatbund-Präsident Stefan Schute sehr zufrieden. Er dankte allen Autoren aber auch den Partnern, der Oldenburgischen Volkszeitung und der Münsterländischen Tageszeitung, für deren Unterstützung. Auch die Sponsoren, die Oldenburgische Landschaft, die EWE und die LzO, hätten wesentlich zum Gelingen dieses Buchprojekts beigetragen.