Vechta Das Bürgerbündnis zur Unterstützung der Bürgermeister-Kandidatur von Kristian Kater hat jetzt endgültig seine Arbeit aufgenommen und wächst weiter. Das hat Kater mitgeteilt. Mit dabei sei auch die „Grüne Jugend“ in Vechta.

„Die Grüne Jugend Vechta engagiert sich seit geraumer Zeit politisch, damit unsere Stadt grüner wird. Die zukünftige Entwicklung unserer Stadt und die Grundlage unserer nachfolgenden Generationen entscheidet heute die Politik und besonders der Bürgermeister“, so der Vorsitzende der Grünen Jugend, Johannes Babilon. Vor diesem Hintergrund habe man intensiv darüber beraten, wer bei der Bürgermeisterwahl am 20. Oktober zu unterstützen sei.

In einem intensiven Gespräch mit dem Bürgermeisterkandidaten des Bürgerbündnisses Vechta, Kristian Kater, seien zahlreiche Themen wie kommunaler Umweltschutz, Wohnbebauung, Verkehrspolitik, Gestaltung neuer Schulbezirke und viele weiterer Themen diskutiert worden. Am Ende habe Kater die Mitglieder der Grünen Jugend überzeugt. „Gemeinsam machen wir uns stark für ein nachhaltiges und umweltfreundliches Vechta“, so Babilon.

„Unser Bürgerbündnis wächst von Tag zu Tag und wir freuen uns über viele neue Unterstützer. Ab jetzt ist auch die Grüne Jugend Vechta mit dabei. Das freut mich sehr“, so der Bürgermeisterkandidat Kristian Kater.

Im Bürgerbündnis engagieren sich auch zahlreiche Privatpersonen. Kater freut sich über den Zuspruch zu seiner Kandidatur und ist froh, so viele Unterstützer aus den unterschiedlichsten Lagern hinter sich zu haben. „Viele Meinungen und Ansichten geben einen guten Rundumblick auf die Probleme und Herausforderungen in Vechta und helfen mir sehr, meine politischen Statements zu reflektieren und auch kritisch zu hinterfragen“, so Kristian Kater.