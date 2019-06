Vechta Mit der Bildung eines Wahlkampf-Ausschusses und der Vorstellung der Strategie für den Bürgermeister-Wahlkampf hat die CDU Vechta und Langförden offiziell den Wahlkampf für die Bürgermeister-Wahl in Vechta eröffnet. Gewählt wird am 20. Oktober.

Im Dorftreff in Holzhausen konnte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Uwe Borrmann rund 30 aktive Mitglieder und Helfer aus den Vereinigungen der CDU begrüßen. Borrmann erläuterte noch einmal die Beweggründe der Findungskommission für die Benennung von Heribert Mählmann. „Er war der beste Bewerber, wurde von allen Gremien, zuletzt von der Mitgliederversammlung Vechta und Langförden gewählt“.

Für den engeren Wahlkampfausschuss stellte Philipp Wilming die geplanten Aktionen der nächsten Wochen bis Stoppelmarkt vor. Kandidat Mählmann gab das Motto aus: „Gestalten beginnt mit Zuhören“. Man werde alle Stadt- und Ortsteile besuchen und das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. „Wir wollen erfahren, was die Bürger bewegt, wo was geschehen muss“, so Mählmann. Ab August werde es eine „heiße Phase“ des Wahlkampfes geben. Er werde dann vom Arbeitgeber freigestellt.