Vechta Wie die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht werden kann, zeigte die Steuerungsgruppe der 72-Stunden-Aktion 2019 am Samstag auf dem Jugendhof des Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Vechta. Zehn Ehrenamtliche und zwei Hauptamtliche aus dem Oldenburger Land schafften es, drei von vier geforderten Projekten umzusetzen. Allerdings hatten die Jugendlichen auch nur 7,2 statt 72 Stunden Zeit.

„Wir haben ein einzigartiges Insektenhotel gebaut, das nun auf dem Jugendhof bewundert werden kann“, berichtet Sophia Möller, Vorsitzende des BDKJ und Mitglied des Steuerungsteam. „Außerdem konnten wir im Foyer des neuen Seminarhauses ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielfeld auf die weißen Tische kleben, so kommt hier ein bisschen Farbe ins Spiel“, erzählt die 21-Jährige weiter. Nebenbei wurden noch zahlreiche Saatbälle hergestellt, die im Frühling auf dem Gelände des Jugendhofes gestreut werden können.

„Nur unser viertes und größtes Projekt konnten wir in den 7,2 Stunden leider nicht ganz fertigstellen“, gesteht die Projektreferentin der 72-Stunden-Aktion im Oldenburger Land, Laura Tietzel. Ein Opferkerzentisch für die Kapelle des Jugendhofs sollte es werden – doch für die Fertigstellung fehlten noch ein paar Minuten. „Macht nichts, dann müssen wir eben noch mal ran“, lacht die 27-Jährige. Für sie und ihre Gruppe sei es die Hauptsache, dass sie ihren ehrenamtlichen Aktionsgruppen schon einmal vormachen konnten, wie man in kurzer Zeit Gutes bewirken kann.

Die 72-Stunden-Aktion läuft in diesem Jahr vom 23. bis 26. Mai bundesweit. Auch beim BDKJ-Landesverband Oldenburg laufen hierfür die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wer sich über die Aktion informieren möchte, ist eingeladen, die Infoveranstaltungen über die 72-Stunden-Aktion zu besuchen. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr am 24. Januar im Pfarrheim in Lindern, Kirchstraße 4, am 29. Januar im Begegnungshaus Cloppenburg-Bethen, An der Wallfahrtskirche 5, am 31. Januar in Vechta, BDKJ-Landesstelle, Kolpingstraße 14, am 12. Februar im Pfarrheim St. Josef Oldenburg, Bauordenstraße 70, und am 18. Februar in Wilhelmshaven, Haven 84, Bremer Straße 84.

„Wir hoffen auf viele Interessierte, die unsere Infoveranstaltungen für Fragen und zum Austausch nutzen“, so BDKJ-Referent Matthias Sierp. „Und am besten wäre es, wenn sich dann noch viele weitere Gruppen für die 72-Stunden-Aktion im Oldenburger Land anmelden.“

An der Sozialaktion können alle Gruppe teilnehmen, die sich für eine bessere Welt engagieren möchten. Denn der Slogan des bundesweiten Großprojekts lautet schließlich: „Uns schickt der Himmel“. Anmeldungen sind im Internet möglich.