Vechta Karl-Eckhard Carius, Vechtaer Universitätsprofessor im Ruhestand für Designpädagogik und Intermediäre Gestaltung, präsentiert am 15. November zum bundesweiten Vorlesetag von Stiftung Lesen, der Wochenzeitung Die Zeit und der Deutschen Bahn Stiftung sein Buch „CARIUS#68+ – Im Labyrinth der Ereignisse“ in der „Kunstarche“ Wiesbaden.

Das Buch enthält Blicke auf Denkwege, Aktionen und Projekte in der Phase der 68er Jahre. Es ist das künstlerische Dokument einer Zeit des Aufbruchs und der Rebellion. Carius’ Arbeiten widerspiegeln die fundamentale Erweiterung des Kunstbegriffs insbesondere der Bildhauerei zu einer umfassenden ästhetischen Praxis und zu einer politischen, selbstentfesselnden Kunst. Sie zeigen Wahrnehmungsformen, Prozesse der Selbstbegegnung, des ständigen Experiments – auf der Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen und Strategien. Thema ist auch das Scheitern einer Utopie und die Fähigkeit, radikal zu experimentieren.

Die portugiesische Kulturzeitung JL (Journal für Literatur und Kunst) brachte jetzt einen Beitrag zur aktuellen Publikation von Carius. In dem Artikel wird auch an seine in Portugal realisierten Kunstprojekte erinnert, insbesondere das Skulpturenprojekt Goethe-Pessoa, das der frühere Staatspräsident Mário Soares 1991 in Lissabon eröffnete. Der Artikel endet mit einem Zitat von Carius: „Freiheit der Kommunikation war unser Credo. Leben als Kunst zu begreifen: eine Kunst des Bewusstseins, als Laboratorium für andere.”

Carius freut sich übrigens auch über die Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Peter Handke: Handke gehörte 1975 der Jury an, die den Petrarca-Preis an Rolf Dieter Brinkmann verlieh. Jurymitglieder des von Hubert Burda gestifteten internationalen Literaturpreises waren außerdem Bazon Brock, Nicolas Born und Michael Krüger. Handke ist in dem von Carius 2008 herausgegebenen Band Brinkmann-Schnitte im Atemschutz (et+k München) mit einem Beitrag vertreten – ebenso die Nobelpreisträgerin von 2004 Elfriede Jelinek.