Vechta Holz knistert leise im Feuer, heißes Wasser blubbert in einem großen Kupferkessel, dichter Rauch nimmt einem zeitweise den Atem. Renate Kleine steht an einem Holztisch und rührt eine weiße Masse. „Das soll mal Butter werden, gleich ist es soweit“, sagt sie, rückt ihre weiße Schürze zurecht und rührt mit dem Holzlöffel noch ein wenig schneller. Neben ihr steht Mareike Strauß und gießt noch etwas Wasser in den Kessel. „Heute gibt es Linseneintopf“, sagt die junge Frau aus Wildeshausen.

Denn den gab es auch schon vor mehr als 800 Jahren, damals, als in Vechta noch Ritter, Mägde und Burgfräulein lebten. Und genau die wurden am vergangenen Wochenende bei den 20. Burgmannen-Tagen in Vechta noch einmal lebendig.

Kalt sei es in der letzten Nacht in ihrer Jurte gewesen, erzählt Mareike Strauß von der Gruppe „Hortus Lupi“. Der Stimmung in den mehr als 50 Heerlagern, die unter den Bäumen im Zitadellenpark ihre Zelte aufgeschlagen hatten, tat das aber keinen Abbruch. „Wir haben uns dick eingepackt, unten drunter Jute, darüber Wolle“, sagt auch Alste, die mit der Gruppe „Freya Fresena“ nach Vechta gekommen ist. Sie hat ihr normales Leben für ein Wochenende gegen das einer mittelalterlichen Bäuerin getauscht. Dass die Familie in ihrem Sechs-Mann-Zelt einen Ofen versteckt hat, erzählt die Varelerin nur ganz leise. Der sei schließlich so gar nicht standesgemäß.

Alste ist mit ihrer gesamten Familie bereits zum sechsten Mal bei den Burgmannen-Tagen dabei. „Und uns gefällt es hier, besonders die Anlage und was hier alles geboten wird. Den Kindern macht es auf jeden Fall auch ohne Smartphone Spaß.“ Kein Wunder, war bei den Mittelaltertagen in Vechta doch nicht nur etwas für die Erwachsenen, sondern vor allem auch für die jüngeren Mittelalterfans dabei. Die durften sich im Kerzengießen üben, ein eigenes Schild mit Wappen, ein Schwert oder Steckenpferd basteln, Haarkränze binden oder Lederbeutel basteln.

Gleich nebenan durften die Besucher mittelalterliche Handwerkskunst hautnah erleben. Beispielsweise in der „Salzsiederey“ bei Wolfgang Lennarz, genannt „Hindrik de Sölter“. „Ich zeige hier, wie die Friesen im Mittelalter Salz aus dem Meer gewonnen haben“, erzählt der Bremer, der eigentlich aus der IT-Branche kommt. Seinen Faible für das Mittelalter habe er vor einigen Jahren zum Beruf gemacht. Heute bringe er den Menschen näher, wie facettenreich das weiße Gold sei. Das wurde in Friesland früher übrigens aus dem salzhaltigen Torf des Wattenmeeres gewonnen, erzählt Lennarz. Den Torf trocknete man und verbrannte ihn. Die salzhaltige Asche daraus übergoss man mit Wasser, das Salz reicherte sich zur Sohle an, die dann gesiedet wurde. Genau diesen Vorgang zeigte Lennarz an seinem Stand. Mehr als zehn verschiedene Salze konnten die Besucher hier außerdem probieren. Havsno aus Norwegen beispielsweise. Überhaupt gebe es viel zu erzählen über die „Geschichte vor der Haustür“. An den Treffen dieser Art schätze er vor allem die Ruhe, sagt Lennarz. „Man kommt hier einfach mal richtig runter und entschleunigt – das gibt es nicht mehr oft“.

Gar nicht so ruhig ging es bei den Burgmannen-Tagen auf dem Markt des Vereins „Ars Vivendi“ und Fogelvrei Produktionen zu. Mit einem Krug Met wurde hier geplauscht und gelacht. Der Duft von gebrannten Mandeln, Flammkuchen aus dem Holzofen oder frischem Brot waberte über die Wiesen des Zitadellenparks. Und zusammen mit den Klängen von Sackpfeife, Trommel und Harfe fühlten sich die Besucher in die Zeit von vor 800 Jahren zurückversetzt – auch, wenn an mancher Stelle dann doch das ein oder andere Smartphone für ein Erinnerungsfoto gezückt wurde.