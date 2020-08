Carola Reimann In Vechta: Corona-Hilfe erfreut Niedersachsens Sozialministerin

Vechta Rund 150 000 Euro an Spenden setzten die Bürgerstiftung Vechta und die Ehrenamtlichen der Gruppe „Wir helfen Vechta“ ein, um den von der Corona-Pandemie betroffenen Senioren und Behinderten zu helfen. Das würdigte die niedersächsische Sozialministerin Dr. Carola Reimann (SPD) bei ihrem Besuch im Vechtaer Andreaswerk am Donnerstag. „Corona hat auch dazu beigetragen, dass Bürgerinnen und Bürger sich gegenseitig helfen, das sieht man am Beispiel in Vechta. Ganz großartig, was Sie hier auf die Beine gestellt haben“, so die Ministerin.

Aloys Freese, Dr. Gerhard Tepe und Matthias Warnking vom Aufsichtsrat und der Geschäftsführung des Andreaswerkes begrüßten die Ministerin, die auf ihrer Sommerreise in Vechta Station machte. Josef Kleier, Geschäftsführer der Bürgerstiftung, informierte über die vielfältigen Hilfsaktionen, die in Vechta organisiert wurden.

Es seien insgesamt 7000 Mundschutzmasken an die Behinderteneinrichtungen, aber auch an Schulen und Kindergärten und in der Stadt, verteilt worden. Der Bau von neun „Quasselbuden“, die für die Alten- und Pflegeheime gebaut wurden, seien ein besonderer Beitrag zur Hilfe gewesen. „Die Bewohner unserer Wohngruppen beispielsweise sind seit Wochen isoliert, ein großer Teil ihres Alltags ist weggebrochen. Die Buden entlasten enorm und sind eine unter den gegebenen Umständen sehr gute Möglichkeit, um die Angehörigen in einem sicheren Umfeld wiederzusehen und die zu betreuenden Menschen aus der Isolation zu holen”, sagte Guido Moormann., Fachbereichsleiter Wohnen und Assistenz des Andreaswerk.

Die Beteiligten nutzen den Austausch, um der Ministerin ihre Wünsche mitzugeben: Mehr Anerkennung für die Mitarbeiter der Behindertenhilfe, bessere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, systematischere Testungen in Hochrisikobereichen sowie eine auskömmliche Finanzierung für Qualität und Leistungen in der Behindertenhilfe. Reimann versprach, die Ideen im Auge zu behalten.