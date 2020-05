Corona: Eine Neuinfektion im Kreis

Vechta Mit Stand von Donnerstag, 16.30 Uhr, gibt es im Landkreis Vechta eine weitere bestätigte Neuinfektion im Vergleich zum Vortag. Somit beträgt die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19 Fälle 320. Zurzeit befindet sich keine Person im Kreis Vechta in stationärer Behandlung. Die Zahl der genesenen Personen bleibt unverändert bei 297.

Aktuell befinden sich zwölf Infizierte sowie weitere 30 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind 42 Personen insgesamt und somit zwei Personen weniger im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt auf 1574. Das sind fünf Personen mehr als am Mittwoch.

Wie am Mittwoch angekündigt, wurde die Belegschaft des Vion-Standortes in Holdorf am gestrigen Donnerstag auf das Coronavirus getestet. Insgesamt wurden bei 50 Personen Abstriche vorgenommen. Die Auswertungen der Tests liegen dem Gesundheitsamt voraussichtlich heute vor.

