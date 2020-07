Corona-Fälle Im Landkreis Vechta Am 23. Juli: Corona: Elf weitere Infektionen

Vechta Elf weitere Covid-19-Infektionen sind dem Gesundheitsamt des Landkreises Vechta mit Stand Donnerstag gemeldet worden. Damit sind insgesamt 82 Personen mit dem Coronavirus infiziert – alleine 54 in Lohne. Dort waren auch am Wochenende 66 Mitarbeiter der Hähnchenschlachterei Oldenburger Geflügelspezialitäten positiv getestet worden. Weiterhin sind elf Personen in Vechta infiziert, zehn in Bakum, drei in Visbek, zwei in Damme und jeweils eine Person in Goldenstedt und Dinklage.

Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle steigt auf insgesamt 447. Die Anzahl der genesenen Personen bleibt im Vergleich zu Mittwoch unverändert bei 352 Personen. Zudem werden zwei Infizierte stationär behandelt.

Die Anzahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden, ist im Vergleich zu Mittwoch um 23 Personen auf insgesamt 257 Personen gestiegen. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, bleibt unverändert bei 1886 Personen.

Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta – die Zahl der Infektionen pro 100 000 Bewohner – liegt derzeit bei 41,26. Ab 50 wird sich Landrat Herbert Winkel über Einschränkungen des öffentlichen Lebens Gedanken machen müssen.