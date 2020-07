Corona-Infektionen In Lohne: Droht nach Ausbruch im Schlachthof der Shutdown?

Vechta Nach dem verheerender Großbrand 2016 war die Hähnchenschlachterei Oldenburger Geflügelspezialitäten (OGS) in Lohne wiederaufgebaut worden. Heute steht dort nach Ansicht von Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe, zu der der Betrieb gehört, „einer der modernsten, wenn nicht der modernste Hähnchenschlachthof weltweit“. Die Schlachtung und Zerlegung läuft komplett automatisiert. Die Lüftung bringt 25 Prozent Frischluft, die Umluft wird entkeimt.

Mit Ausbruch der Corona-Krise hatte das Unternehmen eine ganze Reihe an Hygienemaßnahmen aufgelegt. Reiserückkehrer und Neueinstellungen können den Betrieb erst betreten, wenn ein Test negativ verlaufen ist. Mitarbeiter aus Risikoländern werden 14 Tage in Quarantäne geschickt. Im Betrieb sind Kunststoffscheiben installiert worden, es gelten größere Abstände. Auch der Abstand in den Bussen, die Werkvertragsarbeiter zum Betrieb bringen, sei kontrolliert worden, so Wesjohann.

Hähnchenschlachter Wiesenhof 66 Corona-Neuinfektionen in Lohne – Unternehmen sagt mehr Tests zu

Nachdem zuletzt aber positive Corona-Tests aufgefallen waren, ordnete der Landkreis Vechta die Testung aller Mitarbeiter an, erklärte Landrat Herbert Winkel am Sonntag in einer Pressekonferenz im Kreishaus. Ergebnis: Von 1046 Tests fielen 66 positiv aus. 238 Mitarbeiter waren im Urlaub, krank oder befinden sich in Quarantäne und sind somit noch nicht getestet worden. Die Infektionen sollen nach Kreis-Angaben vor allem im privaten Umfeld stattgefunden haben. Sieben Infektionen sind auf die Kartonage im Betrieb zurückzuführen.

Für 70 enge Kontaktpersonen im Kreis Vechta hatte das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet. Dr. Frank Hammersen, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes, geht davon aus, dass „10 bis 20“ dieser Kontaktpersonen noch positiv würden.

Für den Landkreis Vechta sind 59 Menschen innerhalb einer Woche positiv auf das Virus getestet worden – darunter elf Kinder unter 18 Jahren und zwei Kindergartenkinder aus Bakum. Alleine in Lohne waren das 40 Menschen.

Die Inzidenzzahl, mit der die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen angezeigt wird, liegt für das Kreisgebiet derzeit bei 41,67. Sollte sie über die Lockdown-Schwelle von 50 Personen steigen, drohen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die könnten aber nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster örtlich begrenzt werden, erklärte Winkel.

In dieser Woche sollen erneut Abstriche bei allen Mitarbeitern gemacht werden, kündigte Winkel an.

PHW-Vorstandsvorsitzender Wesjohann will die risikobasierten Tests in seinem Betrieb nochmals intensivieren, eine erneute flächendeckende Komplettdesinfektion durchführen und zusätzliches Aufsichtspersonal im Kartonlager, wo es offenbar zu Fehlverhalten gekommen war, und den Pausenräumen einstellen. Auch weitere Hygieneschulungen in der Muttersprache der Mitarbeiter sollen intensiviert werden. „Wir werden alles in unserer Macht stehende tun“, versprach Wesjohann. Die Mitarbeiter, die in Quarantäne seien, würden von der OGS versorgt.

Insgesamt sind im Kreis Vechta aktuell 67 Personen mit dem Virus infiziert, 157 befinden sich in Quarantäne befinden. Zwei Infizierte werden stationär behandelt.