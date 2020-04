Corona-Krise: Berentzen spendet Desinfektionsmittel

Vechta Die Berentzen-Gruppe (Haselünne) hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise 250 Liter eines gebrauchsfertigen Hände-Desinfektionsmittels hergestellt und dem St. Marienhospital Vechta gespendet. „Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende und bedanken uns herzlich bei der Firma Berentzen“, betonte Geschäftsführer Aloys Muhle.

Reiner Alkohol muss vor einer Nutzung als Hände-Desinfektionsmittel mit einem Mittel zur Hautpflege gemischt werden – hier kommt unter anderem Glyzerin in Frage. Ohne Zusatz würde der Alkohol den Schutzfilm auf der Haut zerstören, und die Haut würde Schaden nehmen.

Die Herstellung von Desinfektionsmitteln in Eigenregie könne nur von Apotheken durchgeführt werden, hieß es. Hierzu bietet die Berentzen-Gruppe an, dass Alkohol zum Herstellungspreis an Apotheken abgegeben werden kann. Wichtig ist, dass die Apotheke eine Alkoholsteuerbefreiung innehat.