Corona-Krise: Hilfsfonds mit 500 000 Euro aufgelegt

Vechta Ein „Zeichen der Nächstenliebe“ setzen möchte das Bischöflich Münstersche Offizialat Vechta zusammen mit dem Landes-Caritasverband für Oldenburg. Mit einem Hilfsfonds in Höhe von 500 000 Euro sollen Initiativen und bürgerschaftliches Engagement in Zeiten der Corona-Krise im gesamten Offizialatsbezirk unterstützt werden. Anträge stellen können Pfarreien, kirchliche und nicht-kirchliche Gruppen, Initiativen bürgerschaftlichen Engagements, Träger, Verbände, Vereine oder Dienste.

Anträge stellen Anträge können per E-Mail gesandt werden an Corona@bmo-vechta.de Weitere Infos und Antragsformulare gibt es unter www.offizialat-vechta.de/coronahilfsfonds. Ansprechpartnerinnen sind Friederike Asbree, Bischöflich Münstersches Offizialat, Telefon 04441/872-256, sowie Sigrid Möller, Landes-Caritasverband für Oldenburg, Telefon 04441/8707-663.

Über die Anträge entscheidet ein dreiköpfiges Gremium, bestehend aus Dr. Gerhard Tepe, Direktor des Landes-Caritasverbandes für Oldenburg, Weihbischof Wilfried Theising sowie Dr. Markus Wonka, Leiter der Abteilung Seelsorge beim Offizialat. „Uns ist wichtig, dass wir schnell entscheiden können“, erklärt Weihbischof Theising zum Fonds, für den die Idee im Leitungsgremium des Offizialats entstanden ist. Dieser Fonds soll etwa die Hilfsaktionen der oldenburgischen Wohlfahrtsverbände von Diakonie und Caritas gemeinsam mit der Nordwest-Zeitung ergänzen.

Besonders am vergangenen Osterfest hätten die Gläubigen die negativen Auswirkungen der Corona-Krise gespürt, betonte Weihbischof Wilfried Theising am Mittwoch in einem Pressegespräch. Welche Auswirkungen die Corona-Krise haben werde, werde sich vermutlich aber erst in Wochen oder Monaten voll zeigen, ist der Bischöfliche Offizial überzeugt.

„Die konkrete Not wird in den nächsten Wochen und Monaten wachsen.“ Der Fonds ist nicht angedacht als Schutzschirm für von Insolvenz bedrohte Institutionen, macht Caritas-Direktor Tepe klar. Vielmehr sollen zum Beispiel vor dem Hintergrund der Tafel-Schließungen Kunden der Lebensmittelausgaben in Form von Lebensmittelgutscheinen unterstützt werden. „Die Lebensmittelspenden sind häufig als festes Budget bei den Menschen einkalkuliert. Durch die Schließung der Tafeln entsteht eine große Lücke“, erklärt Dr. Tepe.

Häusliche Gewalt, Jobverlust oder Kurzarbeit – die Beratungszahlen würden in den nächsten Wochen steigen, ist Tepe überzeugt. Doch gerade jetzt können Beratungsgespräche nicht mehr von „Gesicht zu Gesicht“ stattfinden. „Der persönliche Kontakt fehlt vielen“, weiß Tepe zu berichten. Auch hier will der Fonds unterstützen. Berater sollen zum Beispiel mit Schutzausrüstung ausgestattet werden, so dass sie wieder persönliche Gespräche anbieten können.

Finanziell unterstützt werden sollen aus dem Fonds zudem die Materialkosten für das Nähen von Mundschützen etwa für soziale Einrichtungen. Denn eine Mundschutzpflicht für den öffentlichen Raum wird immer wahrscheinlicher.

Unterstützt werden sollen bestehende wie auch neue Initiativen. Konfessionsgebunden sind die Initiativen nicht, betont Weihbischof Theising. Eine Förderhöchstsumme ist nicht festgelegt worden.

Unterdessen bekommt das Offizialat die Auswirkungen der Corona-Krise auch finanziell zu spüren: Mit einem Rückgang der Kirchensteuer „in Millionenhöhe“ rechnet das Offizialat, so Theising. Er hoffe, dass es bald zu Lockerungen bei Beerdigungen kommen könne, damit das Requiem in der Kirche wieder – wenn auch mit Abstand – gemeinsam begangen werden kann.