Corona-Lage am donnerstag: 94 weitere Infizierte im Kreis Vechta

Vechta 94 weitere Covid-19-Infektionen meldet die Kreisverwaltung mit Stand vom Donnerstag. Aktuell sind 702 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. 24 Personen werden stationär behandelt, drei Personen intensivstationär. Die Anzahl der Genesenen steigt um 36 Personen auf 1165. In Quarantäne sind 2401 Personen – 118 Personen mehr als am Vortag.

Unter den Neuinfizierten befindet sich eine Schülerin sowie eine Lehrkraft der Oberschule in Dinklage, eine Schülerin der Handelslehranstalten in Lohne, eine Schülerin des Gymnasiums in Damme sowie eine Erzieherin des Kindergartens St. Viktor in Damme. Das Gesundheitsamt hat dort alle notwendigen Maßnahmen wie Kontaktverfolgung und Quarantäne ergriffen, Eltern wurden informiert.

Wegen der hohen Auslastung der Labore treffen Meldungen über positive Corona-Testergebnisse teilweise eher bei den Betroffenen als im Gesundheitsamt ein. „In solchen Fällen kann das Gesundheitsamt erst verzögert reagieren. Hintergrund dieser Entwicklung sind die stark steigenden Zahlen an Corona-Tests“, so der Kreis. Der Inzidenzwert im Landkreis Vechta lag am Donnerstag bei 273,1.