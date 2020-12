Corona-Pandemie: Inzidenzwert im Kreis Vechta sinkt auf 183,5

Vechta 49 weitere Corona-Infektionen meldet der Landkreis Vechta mit Stand Donnerstag, 18 Uhr. Somit gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 3209 bestätigte Corona-Infektionen. Aktuell infiziert sind 504 Personen. Zwölf Personen werden stationär behandelt, drei davon intensivstationär. Die Anzahl der Genesenen stieg um 37 Personen auf 2666. Die Anzahl der Bürger in Quarantäne sinkt um 93 auf 1878. Von den 504 aktuell Infizierten befanden sich 232 Personen bereits vor Feststellung der Infektion als Kontaktpersonen in amtlich angeordneter Quarantäne. Der Inzidenzwert für den Kreis Vechta lag am Donnerstag bei 183,5.

Unter den neuinfizierten Personen sind ein Kind aus dem Kindergarten St. Barbara in Lohne und eine Erzieherin des Kindergartens Regenbogenland in Osterfeine. In beiden Kindergärten werden die betroffenen Kindergarten-Gruppen sowie je zwei weitere Erzieherinnen in Quarantäne gesetzt. Das Gesundheitsamt informiert die Eltern. An der Geschwister-Scholl-Schule in Vechta und an den Handelslehranstalten in Lohne wurde zudem bei jeweils einer Schülerin das Coronavirus nachgewiesen. Die engen Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt. Die Eltern werden auch hier von der Kreisverwaltung informiert. Außerdem wurden bei einer erneuten Reihentestung im Lohner Altenheim St. Elisabeth Haus zwei weitere Bewohner und zwei Pflegekräften positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, stieg indes um 298 auf 11 838.