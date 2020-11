Corona-Pandemie: Volksbank beschreitet neue Wege

Vechta Wegen der Corona-Pandemie haben Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Vechta einen neuen, innovativen Weg beschritten und eine digitale Vertreterversammlung abgehalten. Damit gehört die Volksbank zu einer der ersten Banken im Weser-Ems Gebiet, die eine Vertreterversammlung erfolgreich digital umgesetzt hat.

Normalerweise treffen sich Vertreter, Gäste, Mitarbeiter sowie Vorstand und Aufsichtsrat – in der Vergangenheit mehr als 300 Personen – in einem entsprechend großen Veranstaltungsraum. Doch wie so vieles war auch dies in diesem Jahr anders. Und so fand die Versammlung erstmals vor Kameras und Bildschirmen statt.

Videobeiträge gezeigt

Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wurden Videobeiträge von Aufsichtsrat und Vorstand aufgezeichnet. Diese wurden den Vertretern über eine eigens hierfür errichtete, geschützte Online-Plattform zur Verfügung gestellt. Zu jedem Tagesordnungspunkt gab es im Rahmen einer Informations- und Austauschphase die Möglichkeit, über eine Kommentarfunktion Fragen an die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat zu richten. Die Beschlussfassungen erfolgten anschließend über ein digitales Abstimmungssystem.

Zwischen dem 26. und 29. Oktober waren die 253 Vertreter der Volksbank Vechta aufgerufen, sich die Vorträge anzuschauen und ihre Stimme bei den Wahlen und Beschlussfassungen abzugeben. Die Vorstandsmitglieder Dr. Martin Kühling und Herbert Hermes blickten im Rahmen ihrer Videobeiträge zufrieden auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 zurück. Trotz der weiterhin bestehenden Niedrigzinsphase und der unverändert hohen regulatorischen Belastungen sei das Jahr 2019 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen worden.

Erhöhte Risikovorsorge

Doch mit Blick auf die aktuellen Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie sei eine erhöhte Risikovorsorge notwendig. Vorstandsmitglied Herbert Hermes präsentierte in seinem Videobeitrag die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Demnach stieg das Geschäftsvolumen in 2019 weiter an: So erhöhte sich die Bilanzsumme um 66 Mio. auf jetzt 1235 Mio. Euro (+ 5,7 %), die Kundenkredite wuchsen um 37 Mio. auf 889 Mio. Euro (+ 4,3 %), und die Kundeneinlagen konnten um 72 Mio. auf jetzt 895 Mio. Euro erhöht werden (+ 8,8 %).

Das betreute Kundenvolumen insgesamt – als Summe der Kundenkredite, der Kundeneinlagen und des vermittelten Volumens in der genossenschaftlichen Finanzgruppe – beträgt mittlerweile über 2,5 Mrd. Euro. Die Mitglieder- und Kundenzahlen seien gestiegen.