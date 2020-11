Corona: 95-Jähriger verstorben

Vechta Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Vechta. Ein 95-jähriger Mann ist im Krankenhaus verstorben. Landrat Herbert Winkel sprach den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus.

Mit Stand Dienstag wurden 46 weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Fälle auf 2821, aktuell infiziert sind 624 Personen. In Quarantäne sind 2145 Personen – 77 mehr als am Vortag. 20 Personen werden stationär im Krankenhaus behandelt, davon eine auf der Intensivstation. Der Inzidenzwert lag bei 255,6.

Unter den Neuinfizierten ist ein Schüler der Elisabethschule am Standort Lohne, ehemals Marienschule. Das Gesundheitsamt hat die ganze Klasse in Quarantäne versetzt. Damit wechselt dieser Standort ins „Szenario B“. Der Standort der Elisabethschule Vechta verbleibt im „Szenario A“.

Zudem ist eine Mitarbeiterin der Vechtaer Ludgerus-Schule positiv getestet worden. Einen weiteren Corona-Fall gibt es in der Kinderkrippe „Krabbelgarten“ in Vechta. Das Gesundheitsamt hat dort eine komplette Gruppe in Quarantäne versetzt.

Im Alten- und Pflegeheim Haus Maria-Rast in Damme hat das Gesundheitsamt am Dienstag eine Reihentestung aller Bewohner und Mitarbeiter vorgenommen, bei denen das Coronavirus bislang nicht nachgewiesen werden konnte. Wie die Kreisverwaltung am Sonntagabend mitgeteilt hatte, waren beim letzten Testdurchgang 21 Bewohner und acht Pflegekräfte positiv getestet worden.