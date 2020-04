Coronavirus-Daten Vom 30. April: 25 Infizierte im Kreis Vechta

Vechta Mit Stand Donnerstag, 30. April, gibt es im Landkreis Vechta keine bestätigten Neuinfektionen. Die Zahl der insgesamt bestätigten Covid-19 Fälle bleibt somit bei 308. Zwei Personen befinden sich im Krankenhaus, keine von ihnen wird intensivstationär behandelt. Die Zahl der genesenen Personen steigt auf 272 und damit um eine Person im Vergleich zum Vortag.

Aktuell befinden sich 25 Infizierte sowie weitere 53 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind 78 Personen insgesamt. 1479 Menschen konnten die Quarantäne verlassen – fünf mehr im Vergleich zu Dienstag.

Der Kreis Vechta weist mit Blick auf den bevorstehenden Maifeiertag auf die Verordnung des Landes Niedersachsen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregeln hin.

Während der Corona-Krise bieten Einzelhändler und Gastronomen in Vechta weiterhin spezielle Services und Dienstleistungen an. Auf der Homepage der Stadt Vechta (www.vechta.de) erhalten Kunden einen Überblick über die Angebote. Die Liste wird stets aktualisiert. Einzelhändler, Gastronomen und Gewerbetreibende können weiterhin ihre Angebote per Mail an wirtschaft@vechta.de senden. Sie werden auch gebeten, sich zu melden, wenn sich Änderungen ergeben.

Die Serviceliste ist Teil der Kampagne „Vechta hält zusammen“, mit der die Stadt und der Stadtmarketingverein Moin Vechta zur Solidarität mit dem Wirtschafts- und Einkaufsstandort Vechta wirbt. Weitere Infos hierzu auch unter www.vechta.de und www.moinvechta.de.