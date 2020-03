Coronavirus: Elf Infizierte werden stationär behandelt

Vechta Die Zahl der mit dem Covid-19 infizierten Personen steigt auf 133. Das sind fünf Personen mehr im Vergleich zum Vortag, informierte am Sonntag der Landkreis Vechta. Stationär werden elf Personen behandelt: vier im St. Elisabeth-Stift in Damme sowie sieben im St. Marienhospital in Vechta. „Dass die Zahl der Neuinfektionen nur moderat angestiegen sind, ist darauf zurückzuführen, dass uns noch nicht alle Testergebnisse des Wochenendes vorliegen“, erklärte Sandra Guhe, Leiterin des Gesundheitsamtes. „Wir rechnen jedoch nach wie vor mit weiter steigenden Zahlen.“

Derweil steigt die Zahl der aus Quarantäne entlassenen Personen auf 277. Damit konnten seit Samstag 95 Personen die Quarantäne verlassen, so der Kreis weiter. Insgesamt befinden sich derzeit noch 456 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Im Vergleich von Freitag auf Samstag war die Zahl der Infizierten um 13 auf 128 gestiegen. Zu diesem Zeitpunkt wurden zehn Infizierte stationär behandelt. In Quarantäne befanden sich 551 Personen. Weitere zwei Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, waren genesen, die zusammen mit 180 Personen die Quarantäne verlassen konnten.