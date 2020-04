Coronavirus: Vier weitere Infektionen im Kreis

Vechta Mit Stand Donnerstag, 17 Uhr, gibt es im Landkreis Vechta 287 bestätigte Covid-19 Fälle. Das sind vier mehr im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Personen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist dagegen gesunken: von 14 auf sieben. Eine von ihnen liegt auf der Intensivstation.

Die Zahl der genesenen Personen ist um vier auf insgesamt 179 angestiegen. Aktuell befinden sich 100 Infizierte sowie weitere 618 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. 921 Personen – und damit sieben mehr als am Vortag – konnten die Quarantäne wieder verlassen.

Zudem teilt der Landkreis Vechta mit, dass ab Montag, 20. April, alle Rathäuser im Kreisgebiet sowie das Kreishaus in Vechta beschränkt und nach vorheriger telefonischer für dringende Anliegen wieder geöffnet sind.

Die Kfz-Zulassungsstellen sind ebenfalls ab Montag wieder für Privatpersonen geöffnet. Eine Terminvereinbarung für die Kfz-Zulassungsstelle Vechta ist unter Telefon 04441/898-1791 möglich. Für die Zulassungsstelle in Damme können Termine unter Telefon 04441/898-1733 vereinbart werden. Alternativ kann auch über die Homepage des Landkreises Vechta online ein Termin bei der jeweiligen Zulassungsstelle gebucht werden.

Unterdessen fordert der CDU-Stadtverband Vechta die Stadtverwaltung Vechta auf, die Zusagen an Schausteller und Wirte für den Stoppelmarkt 2020 auf das Jahr 2021 zu verlängern. „Die Absage des Stoppelmarkts stimmt sicher jeden in unserer Heimat traurig. Besonders hart trifft diese Absage aber die zahlreichen Schausteller und Wirte in ihrer wirtschaftlichen Existenz“, stellt der CDU-Stadtverbands-Vorsitzende Philip Wilming heraus.

Deshalb sei es wichtig, nun zu helfen. „Vechta muss in diesen schweren Zeiten zu den Stoppelmarktswirten und Schaustellern stehen. Durch die Übernahme der Zusagen aus 2020 auf 2021 geben wir den Betroffenen eine Perspektive“, so Wilming weiter. Vergaberechtlich handele es sich dabei um eine absolute Ausnahmesituation. Die Stadt müsse dieser Ausnahmesituation gerecht werden.

CDU-Ratsherr Thomas Frilling, der auch Mitglied im Marktausschuss ist, unterstützt diese Forderung mit dem Hinweis: „Warum sollten die guten Konzepte für 2020 nicht auch gut für 2021 sein.“ Die CDU hoffe auf ein schnelles Handeln des Bürgermeisters.