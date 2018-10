Vechta /Damme Auf dem Geestrücken zwischen Vechta und Damme liegen isolierte Einzelvorkommen der streng geschützten Kreuzkröte. Diese sollen nun im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Integrierten LIFE-Projekts „Atlantische Sandlandschaften“ aufgewertet und miteinander verbunden werden. Der Landkreis Vechta, der Naturschutzring Dümmer und der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wollen durch das Anlegen neuer Gewässer und Rohbodenflächen sowie durch eine Sanierung bestehender Gewässer den hiesigen Bestand stabilisieren. Ausgeführt werden die Arbeiten in ehemaligen Sandabbauten des Unternehmens Averdam, so der NLWKN.

Sande, Kies, Lehm und Ton: Die Dammer Berge und der sich nach Norden bis Vechta anschließende Geestrücken weisen demnach auf einer Länge von rund 25 Kilometern eine Vielzahl von bedeutsamen Bodenvorkommen auf. Die nach ihrem Abbau hinterlassenen ausgedehnten Bodenabbaubereiche könnten bedrohten Amphibienarten wie der Kreuzkröte als Sekundärbiotope wertvollen Lebensraum bieten. „2017 durchgeführte Untersuchungen im Bereich des Geestrückens zwischen Vechta und Damme konnten die Art jedoch nur in drei der 13 untersuchten Gebiete nachweisen“, betont Thomas Kutter, Projektmitarbeiter beim NLWKN in Hannover.

17 Millionen Euro für Sandlandschaften Das Projekt „Atlantische Sandlandschaften“ dient dem Erhalt der biologischen Vielfalt. Es wird von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen umgesetzt. Charakteristische Biotope wie zum Beispiel Heide- und Dünenlandschaften sollen aufgewertet werden. Auch die Bestände der für diese Lebensräume typischen Arten wie Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Schlingnatter und Zauneidechse sollen gestärkt werden. Für das Projekt stehen knapp 17 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Erhaltungszustand aller betrachteten Gebiete wurde als „mittel bis schlecht“ eingestuft. Ursache seien die Isolation der Vorkommen durch Wanderungshindernisse und zu große Abstände zur nächsten Population. „Landkreis, Naturschutzring und NLWKN haben deshalb Maßnahmen erarbeitet, mit denen diesen starken Beeinträchtigungen für den Fortbestand der Kreuzkröten-Population entgegengewirkt werden kann“, erklärt Kutter weiter.

Zur Aufwertung der vorhandenen Einzelvorkommen und ihrer Verbindung haben daher Anfang Oktober Arbeiten an acht Stellen auf dem Geestrücken und in den Dammer Bergen begonnen. Vorgesehen sind neben der Sanierung und Neuanlage von Kleingewässern auch die Entnahme von Gehölzen und das Abschieben von Rohbodenflächen. Die entnommenen Gehölze werden am Rand der jeweiligen Flächen als Quartiere für Amphibien und Reptilien zu lockeren Haufen aufgeschichtet. Sie können so auch anderen Arten wie beispielsweise der Zauneidechse zugutekommen.

Der Naturschutzring Dümmer betreut die Maßnahmen eng. „So können die Arbeiten, die oft auf kleinem Raum stattfinden, sehr zielgerichtet und auch schonend umgesetzt werden“, erläutert der Mitarbeiter des Naturschutzvereins Frank Körner. „Wir freuen uns besonders darüber, dass zur Durchführung von Schutzmaßnahmen für die gefährdete Kreuzkröte auch private Flächen zur Verfügung gestellt wurden“, sagt der Sachgebietsleiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta Helmut Schlarmann.