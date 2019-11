Vechta Das 160-jährige Bestehen der Kolpingjugend im Diözesanverband Münster war eines der zentralen Themen der Delegiertenversammlung der Kolpingjugend im Kolpingwerk Land Oldenburg im Offizialat in Vechta. Teilgenommen haben Jugendliche und junge Erwachsene aus den Ortsgruppen Bakum, Barßel, Bösel, Brake, Cloppenburg, Garrel, Lutten, Vechta und Wilhelmshaven.

Zum 160. Geburtstag gibt es eine große Mitmachaktion. Dabei spielt die Zahl 160 die zentrale Rolle: Die rund 30 Delegierten haben am Samstagvormittag mit Unterstützung von Passanten in der Großen Straße in Vechta unter dem Motto „Gib uns (k)einen Korb“ 160 Mal einen Basketball in den Korb geworfen und 160 Heißgetränke ausgeschenkt. Das Ziel der 160 Körbe war schnell erreicht, so dass sich nun die „Freitagsfreizeit“ in Vechta über eine Spende in Höhe von 130 Euro freuen darf.

Auf der Tagesordnung standen außerdem der Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018/2019 sowie Berichte vom Kolpingwerk Land Oldenburg, vom BDKJ-Landesverband Oldenburg und von der Kolpingjugend im Diözesanverband Münster. Sechs Vorstandsmitglieder wurden verabschiedet. Leider, so die Kolpingjugend, sei es nicht möglich gewesen, für alle ausscheidenden Vorstandsmitglieder Nachfolger zu finden, so dass es im Vorfeld der Versammlung umfangreiche Gespräche und Planungen für ein neues Vorstandsmodell gab. Zum Vorstand gehören weiterhin die Landesleiter beziehungsweise Landesleiterinnen Dorothee Schmelz (Bakum) und Jonas Elberfeld (Bakum). Landesleiter Bernd Hofmann (Vechta) und Landesleiterin Carolina Moreira Killmann (Brake) wurden auf der Versammlung mit großer Mehrheit neu in den Vorstand gewählt.

Unterstützt wird die Landesleitung durch das Jugendteam, welches vorwiegend für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zuständig ist. Zu dem Jugendteam gehören Emma Preuß (Vechta), Sabrina Gelhaus (Langförden), Jana Ripke (Lutten), Miriam Jakoby, Eva Lampe, Vera Lampe (alle Cloppenburg), Henning Elberfeld und Tim Hohnhorst (beide Bakum). Zum Abschluss der Versammlung gab es einen Ausblick auf die Veranstaltungen und Aktionen im kommenden Jahr.