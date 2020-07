Dienstreise: Gute Nachrichten aus Berlin

Vechta Gute Nachrichten für Schausteller und den Basketball-Bundesligisten Rasta Vechta hatte nun Vechtas Bürgermeister Kristina Kater von seiner Reise in Berlin im Gepäck. Zu politischen Gesprächen mit dem haushaltspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Dennis Rohde, sowie zu einem Antrittsbesuch im neuen Aletto-Hotel am Potsdamer Platz in Berlin hielt sich Kater jetzt in der Bundeshauptstadt auf.

Überbrückung für Corona

So erklärte ihm Rohde eine Vorlage für die Sitzung des Haushaltsausschusses, der am 1. Juli tagte, die eine Forderung an die Bundesregierung beinhaltet, die Leistungen des Schaustellergewerbes anzuerkennen und die Unterstützung dieser Betriebe durch die Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen sicherzustellen.

Ebenso sollte in der Sitzung über eine Unterstützung für die Basketballvereine in Deutschland beraten werden, die aufgrund der Pandemie ihren Ligabetrieb nahezu einstellen mussten und dadurch hohe Einnahmeverluste zu verzeichnen hatten. Vorgesehen ist demnach, die Vereine mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen zu unterstützen, die sich an der Höhe der vorangegangenen Ticketeinnahmen von April bis Dezember 2019 orientieren sollen. Der Zuschuss soll 80 Prozent dieser Ticket-Einnahmen betragen und auf maximal 800 000 Euro je Verein begrenzt werden. Davon könnte bei entsprechender Beschlusslage auch der Vechtaer Bundesligist Rasta Vechta profitieren.

Unterstützung aus OM

Das neue Aletto Hotel am Potsdamer Platz wurde vom Vechtaer Kaufmann Jürgen Muhle gebaut, der sein erstes Hotel dieser Kette im Jahr 2012 am Kurfürstendamm eröffnet hatte. Wie damals waren auch bei dem jetzigen Neubau wieder viele Handwerksbetriebe aus dem Oldenburger Münsterland beteiligt.

Das Hotel am Potsdamer Platz verfügt über 227 Zimmer mit 786 Betten und somit über jede Menge Platz auch für Gäste aus der Region Vechta und dem Oldenburger Münsterland, die der Geschäftsführer des Hotels, Hendrik Kröger aus Steinfeld, gerne in seinem Haus begrüßt. Kröger nahm die Gelegenheit wahr und führte Kater durch das Hotel, das im sogenannten „Premium Economy“ Bereich angesiedelt ist. Begleitet wurde er dabei von seiner Hotelleiterin Marie Brand.