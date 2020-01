Vechta /Diepholz Die Dr.-Jürgen-und-Irmgard-Ulderup-Stiftung schreibt drei Promotionsstipendien aus. Damit werden Doktorandenstellen an der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) Vechta/Diepholz, am Berufsbildungszentrum (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup und an der Hochschule Osnabrück ermöglicht.

„Wir möchten über diesen Weg die Forschung und Entwicklung in der Region unterstützen und dazu beitragen, Lösungen für spezielle Fragestellungen und Herausforderungen zu finden“, erklärt Dr. Thomas Schulze, Vorstandsvorsitzender der Stiftung.

An der PHWT wird die Promotionsstelle am Zentrum für Werkstoffe und Technik (ZWT) in Diepholz angesiedelt sein und gemeinsam mit dem Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik der Leibniz Universität Hannover (LUH) besetzt werden. „Wir freuen uns sehr über die Promotionsstelle“, sagt Prof. Dr. Carsten Bye. Sie solle zur Weiterentwicklung des an der PHWT neu aufgebauten Forschungsschwerpunktes Mikroplastikanalyse auf Basis von organischer Partikelanalyse mittels Raman-Spektroskopie beitragen.

Am BBZ steht für den dortigen Promotionsstipendiaten die Erstellung einer Doktorarbeit zum Thema Berufsbildende Schulen (BBS) Industrie 4.0 am Institut für Berufswissenschaften der Metalltechnik der Uni Hannover im Mittelpunkt. Die Praxisphasen werden am BBZ in Diepholz stattfinden, wo der Stipendiat nach Möglichkeit im Anschluss an die dreijährige Zeit als Lehrkraft weiterarbeiten soll. Hier befasst er sich bei der Schulforschung in Bildungsgängen mit der Organisationsentwicklung an den BBS und der Entwicklung von Kompetenzen für die Industrie 4.0. „Wir möchten das Thema Industrie der Zukunft stärker im Bereich Berufsschule verankern“, erläutert dazu Dr. Thomas Schulze.

Das Promotionsstipendium sei ein erster Schritt, um die Digitalisierung in der Berufsschule mehr in den Fokus zu rücken. Untersucht werden sollen Veränderungsprozesse für industrielle gewerblich-technische Berufe unter dem Einfluss von Digitalisierung. Auch soll eine Didaktik der Digitalisierung entwickelt werden, um das Thema optimal in die Unterrichtskonzepte einzubinden.

An der Hochschule Osnabrück wird das Promotionsstipendium im Laborbereich Technische Informatik bei Prof. Dr. Clemens Westerkamp eingerichtet. Gemeinsam mit dem Institut für Mechatronische Systeme (IMES) der LUH in der Fakultät für Maschinenbau wird der Doktorand ab März an der Verschleiß- und Zustandserkennung in der Fahrwerktechnik forschen. So werden Erkenntnisse im Bereich komfortables, sicheres und teilautonomes Fahren ermöglicht.