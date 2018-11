Vechta In der Vechtaer Innenstadt wird das Entrichten von Parkgebühren bequemer und einfacher. Ab sofort können Autofahrerinnen und Autofahrer die Parkgebühren auf öffentlichen Stellflächen ganz einfach auch per Mobiltelefon bezahlen. Dafür kooperiert die Stadt Vechta mit „smartparking“ – einem Verbund für digitale Parkraumbewirtschaftung.

„Handyparken“ nennt sich das neue Angebot, mit dem die Stadt ihr digitales Angebot ausbauen möchte. Den Nutzern stehen dabei die Apps unterschiedlicher Handyparken-Anbieter zur Verfügung, aus denen sie frei wählen können. Das neue Angebot ist ein Service, sagt die Stadt. Die Parkscheinautomaten bleiben parallel in Betrieb.

Vechtas Bürgermeister Helmut Gels freut sich, dass den Bürgern und Besuchern Vechtas ein weiterer mobiler Service angeboten werden kann: „Das ist ein tolles Angebot. Besucher der Innenstadt müssen nicht mehr zum Auto zurücklaufen, um die Parkzeit zu verlängern, wenn der Einkauf mal etwas länger dauert oder es im Café gerade gemütlich ist. Das funktioniert ganz bequem mit dem Handy. Und man zahlt auch nicht zu viel Parkgebühren, wenn der Einkauf schneller erledigt ist als gedacht. Die Einkaufsstadt Vechta wird dadurch noch attraktiver.“

An den bestehenden Parkscheinautomaten werden in Kürze weitere Informationen zu den neuen Dienstleistern sowie Benutzungsanleitungen zum Handyparken angebracht. Zu den Anbietern gehören EasyPark, ParkNow, Park&Joy, moBiLET und Yellowbrick. Aus diesen können die Parker frei wählen. Alle Anbieter addieren für den neuen Service Zuschläge unterschiedlicher Höhe auf die zu entrichtende Parkgebühr. Interessenten sollten sich daher im Vorfeld über die unterschiedlichen Techniken, Gebührenstrukturen und Zahlungsmethoden der Anbieter informieren. Das neue Angebot gilt aus technischen Gründen noch nicht in Parkhäusern. Langfristig soll Handyparken auch dort möglich sein.

Je nach Anbieter können Fahrerinnen und Fahrer den Parkvorgang auf dem Smartphone per App, Anruf oder auch per SMS starten. Parkzeiten können je nach Bedarf jederzeit beendet oder auch verlängert werden, ohne dafür zum Auto zurückkehren zu müssen. Bezahlen müssen Nutzerinnen und Nutzer nur für die Zeit, die sie genutzt haben. Nutzerinnen und Nutzer des Handyparkens können Verwarngelder für Zeitüberschreitungen künftig vermeiden, indem sie rechtzeitig die Parkzeit am Mobiltelefon verlängern. Ob für ein Fahrzeug ein gültiges Ticket gelöst wurde, erkennen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Kennzeichen, dass sie mit einem zentralen Online-System abgleichen.

Parkgebühren zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer in Vechta übrigens nur im Innenstadtbereich rund um die Einkaufsmeile Große Straße. Überall sonst im Stadtgebiet sind Parkplätze zu finden, die kostenlos oder mit einer Parkscheibe genutzt werden können.

Eine Überblick über alle „smartparking-Städte“ gibt es im Internet.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir