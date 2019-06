Vechta Die Netzaktivistin, Bloggerin und ehemalige Politikerin Katharina Nocun hat jetzt an der Universität Vechta mit rund 120 Schülern und -innen der Ludgerusschule, der Geschwister-Scholl-Oberschule und der Liebfrauenschule über Datensicherheit und die Digitalisierung im Schulalltag diskutiert. Nocun war einer Einladung von Prof. Dr. Martin K. W. Schweer gefolgt. Er ist Professor für Pädagogische Psychologie und Leiter des Zentrums für Vertrauensforschung (ZfV).

Nocun machte den Mädchen und Jungen klar, wie ihre Daten vernetzt werden: Aus Datenspuren einzelner Dienste lasse sich schnell ein psychologisches Profil des Menschen erstellen, so Nocun. Das Geburtsdatum und Hobbys auf Facebook, die Musikvorlieben bei Spotify, die jüngsten Einkäufe bei Amazon – schnell ergibt sich ein Bild des Internetnutzers. Sie selbst hatte sich ihren sogenannten „Clickstream“ von Amazon senden lassen. Das Ergebnis: 15 365 Zeilen mit allen ihren Interaktionen mit der Plattform. Erschreckend sei es gewesen, was alles aufgezeichnet wurde, und bei anderen Anbietern wie Facebook oder Streamingdiensten sehe es nicht anders aus. Anhand der Daten, so Nocun, könnten die Konzerne auf Stimmung, Lebenssituation oder künftige Ereignisse im Leben der Nutzer schließen und ihnen gezielt Werbung anbieten. Damit Unternehmen derart persönliche Daten nicht nutzen können, warb Nocun für die Idee des „privacy by design“, Datenschutz als Standard-Einstellung. „Denn jeder hat etwas zu verbergen“, so die Netzaktivistin. „Dieses Etwas heißt Privatsphäre.“

In der anschließenden Diskussion gaben die Schüler zu, nicht gewusst zu haben, wie umfangreich die Datensammlung im Internet ist. „Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Dinge wie meine Standortdaten gespeichert werden“, sagte die 16-jährige Lina. „Wozu brauchen die das?“ Ihre Mitschülerin Emma, 17, fand die Vermittlung solcher Fakten relevant: „Wichtig ist, dass mehr über Datenschutz informiert wird. Vor allem so, dass es jeder verstehen kann.“

Diese Einschätzung stärkte Gastgeber Schweer: „Es ist eine wichtige Aufgabe für Schulen, ein Bewusstsein zu schaffen für Datenschutz und Datensicherheit. Die Vorteile von Internetdiensten verdrängen oft negative Aspekte wie mangelnden Datenschutz.“ Gerade im anonymen Raum wie dem Internet sei Nutzern ihr Verhalten nicht so bewusst – würde ein derartiger Grad von Wissen näher in den sozialen Raum fallen, wüssten beispielsweise Eltern oder Lehrkräfte das, was Internetdienste über die Schüler wissen, fiele deren Bereitschaft, Daten zu teilen, sicherlich ganz anders aus, so der Psychologe.

Nach der Diskussion mit den Schülern und -innen hatten in einer zweiten Sitzung etwa 220 Bachelor-Studierende des Seminars „Soziale Interaktion und Persönlichkeitspsychologie“ von Professor Schweer ebenfalls die Möglichkeit, sich mit Nocun auszutauschen.

Die Veranstaltung war Teil der Reihe „smart life –smart work“ der Universität Vechta. Sie steht unter der Schirmherrschaft von Björn Thümler, Minister für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen.