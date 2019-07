Vechta Wer ältere Menschen ehrenamtlich im Alltag unterstützen und begleiten möchte, kann sich ab sofort für den kostenlosen Qualifizierungskursus „Seniorenbegleiter/in“ des Senioren- und Pflegestützpunkts des Landkreises Vechta anmelden. Der Kursus beginnt am Montag, 2. September, im Bildungswerk Dammer Berge in Damme. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten am Ende des Kurses ein Zertifikat, das zum Einsatz im häuslichen Umfeld älterer Menschen berechtigt.

„Die kostenlose Qualifizierung umfasst 50 Stunden Theorie und 20 Stunden Praxis in einer Senioreneinrichtung nach Wahl, wie zum Beispiel einer Tagespflegeeinrichtung. Die Teilnehmer machen sich zudem mit psychischen Veränderungen im Alter, dem Sozial- und Steuerrecht und altersmedizinischen Themen vertraut“, erklärt Petra Schmidt vom Senioren- und Pflegestützpunkt.

Seniorenbegleiter und -begleiterinnen übernehmen keine reinen Haushaltsaufgaben, Gartenarbeiten oder pflegerische Tätigkeiten und stellen zudem keinen Betreuer dar, der beispielsweise Dokumente unterschreiben darf. „Vielmehr geht es darum, älteren Menschen im Alltag Gesellschaft zu leisten, mit ihnen Ausflüge zu unternehmen, zu musizieren, ihnen beim Einkaufen zu helfen und einfach für sie da zu sein“, so Schmidt. „Durch ihr ehrenamtliches Engagement tragen Seniorenbegleiter auch dazu bei, dass Senioren im Alter weiterhin selbstständig leben können.“

Anmeldungen nimmt der Senioren- und Pflegestützpunkt ab sofort unter Tel. 04441/8983000 und per E-Mail an 3000@landkreis-vechta.de entgegen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landkreises in der Rubrik Senioren- und Pflegestützpunkt.